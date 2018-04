Kalender Wann: 21. Juni 2018 – 22. Juni 2018 ganztägig 2018-06-21T00:00:00+02:00 2018-06-23T00:00:00+02:00

BIM im Facility Management

Intelligenter Gebäudebetrieb und Lebenszyklusmanagement mit BIM

Im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung der Immobilienwirtschaft wird

das Facility Management mit Building Information Modeling (BIM) vor neue

Herausforderungen gestellt. Mittels BIM lassen sich alle relevanten

Gebäudedaten digital erfassen, visualisieren und vernetzen. Das so geschaffene

virtuelle Modell, auch als digitaler Zwilling bezeichnet, ermöglicht es die

Kooperation und Koordination über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie

hinweg maßgeblich zu verbessern. Doch welche konkreten Möglichkeiten bietet

BIM für den Gebäudebetrieb? Welche Stolperfallen gilt es bei der

Implementierung zu vermeiden und wie lässt es sich nachhaltig im Facility

Management anwenden? Welche Erfahrungen haben Anwender gemacht, die

BIM bereits praktisch nutzen?

Das Fachforum „BIM im Facility Management“ vom 21. – 22. Juni 2018 in

Berlin bietet eine Plattform, sich rund um den Einsatz von BIM auszutauschen

und Lösungsansätze für die eigene Praxis zu generieren. Teilnehmer profitieren

von Experten- und Anwenderberichten zu aktuellen Herausforderungen,

Entwicklungen und der Umsetzung eines BIM-gestützten Facility Managements.

Namhafte Unternehmen wie OSRAM, SAP, HOCHTIEF, HALU Ingenieurund

Designservices, Bayern Facility Management,

Grundstücksverwaltung Stadt Essen und Fraport diskutieren

Einsatzszenarien, Ansätze zur Implementierung und zeigen Wege für einen

zukunftsfähigen Gebäudebetrieb auf.

Die Themen reichen von Anwendungsmöglichkeiten und Grundlagen der BIM-Methodik

im FM über die erfolgreiche Implementierung, dem Einsatz im CAFMund

SAP-Umfeld und die „As-built“-Bestandserfassung bis hin zu Fragen der

Betreiberverantwortung, Schnittstellen, Standards und Datenmanagement.

Intensiv-Workshops am Vormittag des ersten Veranstaltungstages bieten zudem

die Möglichkeit, sich intensiv mit den Grundlagen der BIM-Anwendung im

Gebäudebetrieb sowie dem Einsatz im SAP-Umfeld auseinanderzusetzen. Im

Anschluss an den ersten Konferenztag lädt ein geselliges Get-together dazu ein,

in entspannter Atmosphäre den Tag ausklingen zu lassen und neue Kontakte zu

knüpfen.

Weitere Informationen unter www.tacook.de/BIM-FM2018

