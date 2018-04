Kalender Tickets Wann: 6. Juni 2018 um 9:30 – 18:00 2018-06-06T09:30:00+02:00 2018-06-06T18:00:00+02:00 Wo: Düsseldorf

WhiteLoft /Düsseldorf

Ackerstr. 19

40233 Düsseldorf

Preis: 225,- €

BIM in der Wohnungswirtschaft – Tagung am 06. Juni 2018 im WhiteLoft Studio Düsseldorf

BIM (Building Information Modeling) ist ein Zukunftsthema der Wohnungswirtschaft. Es beschreibt eine Methode der optimierten, softwareunterstützten Planung, Ausführung und Bewirtschaftung von Bauwerken. Für die Wohnungswirtschaft ist insbesondere der Aspekt der Bewirtschaftung von Bedeutung. BIM ermöglicht die aktive Vernetzung aller an der Bewirtschaftung beteiligten Akteure. Die auf BIM aufbauenden Methoden versprechen Probleme zu lösen, deren Bewältigung in der Wohnungswirtschaft für unmöglich gehalten werden: Unternehmensübergreifend einheitliche Bestandsdaten für alle Geschäftsprozesse, schlanke Kommunikation mit Dienstleistern, nachhaltige Investitionsplanung, einfache Ausschreibung, effektive Vermarktung uvm. Die Zukunftsvision ist ein datenbasiertes Netzwerk, in dem alle am Betrieb der Immobilie beteiligten Akteure integriert sind.

Am 06. Juni 2018 wird das Unternehmen map topomatik, unter der Federführung von Sven Axt, die Potenziale von BIM speziell aus dem Blickwinkel der Wohnungswirtschaft beleuchten. Experten aus Praxis und Wissenschaft werden anhand ihrer BIM-Projekte die Zukunft skizzieren.

Prof. Dr. Christian Clemen stellt das Forschungsprojekt IMMOMATIK vor, in dem es um BIM- und GIS-konforme Dienste für die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft geht. Denn BIM kann in der Wohnungswirtschaft nur dann wirklich erfolgreich sein, wenn eine konsequent unternehmensübergreifende Standardisierung gelingt.

Weitere Themen werden die Anwendung von BIM beim Bauen und die Möglichkeiten der Vermarktung von Wohnungen durch BIM sein.

Die Veranstaltung im WhiteLoft Düsseldorf richtet sich an Verantwortliche aus den Unternehmen der Wohnungswirtschaft und den damit verbundenen Unternehmen. Die Teilnahme kostet 225,00 €. Eine Anmeldung erfolgt unter praxisdialog@map-network.de und wird mit einer Einladung bestätigt.

map topomatik Digital Portfolio GmbH & Co. KG

Eggerstedtstraße 13

22765 Hamburg

fon: +49 40 399 000 88

fax: +49 40 399 000 87

https://map-topomatik.de

info@map-topomatik.de

Portrait:

Das Unternehmen map topomatik Digital Portfolio GmbH & Co. KG mit dem Hauptsitz in Hamburg bietet innovative Technologien und Beratungskonzepte für den Aufbau von Informationssystemen sowie für die digitale Aufbereitung von Immobilienbeständen mit modernster Software. Das Spektrum an Dienstleistungen reicht von der Datenerhebung über deren Verarbeitung in Informationssystemen bis hin zu individuellen Softwarelösungen. Einer der Tätigkeitsschwerpunkte ist die Konzeption von geografischen Informationssystemen und der Aufbau von Geodateninfrastrukturen (GDI).

Ab Juni 2018 arbeitet map topomatik gemeinsam mit der HTW Dresden unter der Federführung von Prof. Dr. Christian Clemen an dem Forschungsprojekt „BIM- und GIS-konforme Dienste für die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft“ (Kurzbezeichnung: IMMOMATIK).

Gründung des Unternehmens: 1992 durch den Geschäftsführer Sven Axt.