Stellenbeschreibung

Das sind deine Aufgaben

Selbstständige Bearbeitung eines zugeordneten Verwaltungsbestandes in allen Belangen des Property Managements, ohne Erstellung der Betriebskostenabrechnungen

Mietvertragsmanagement inkl. Nachtragsbearbeitung

Selbstständige Vermietung von Leerständen im zugeordneten Verwaltungsbereich (Wohnen und Gewerbe)

Unterstützung bei der Vorbereitung von Due Diligence Prozessen

Das bringst du mit

Immobilienwirtschaftliche Ausbildung mit mindestens 5 Jahren Berufserfahrung im Property Management gerne mit praxisorientierter Weiterbildung z.B. zum Immobilienfachwirt

Gute Kenntnisse im Gewerbemietvertragsrecht sowie im allgemeinen Miet- und Grundbuchrecht

Gute Kenntnisse der Office Produkte gerne auch Kenntnisse in SAP RE-FX

Das bieten wir dir

Eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit

Einen sicheren Arbeitsplatz beim Erfinder des Discounts

Aufbauarbeit mit vielseitigen, stärken-orientierten Aufgaben und dem Freiraum, eigene Ideen und Erfahrungen einzubringen

On-the-Job Einarbeitung

Einen modernen Arbeitsplatz mit der Möglichkeit des mobilen Arbeiten an verschiedenen Tagen

Individuelle Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Firmenfitnessangebot

Ein Poolfahrzeug für Außentermine wird gestellt

Ein leistungsstarkes und angenehmes Arbeitsumfeld in einem Team, das sich auf dich freut!

Kontakt

ALDI Immobilienverwaltung GmbH & Co.KG – Herten

Hohewardstr. 345-349

45699 Herten

Über uns

Die ALDI Immobilienverwaltung GmbH & Co. KG mit Sitz in Herten verwaltet die Liegenschaften der Unternehmensgruppe ALDI Nord und betreibt die Standortentwicklung / Expansion für die regionalen ALDI Gesellschaften.

Die Unternehmensgruppe ALDI Nord ist einer der führenden Lebensmitteleinzelhändler. Mit einer Tradition von über 100 Jahren steht ALDI für die Erfindung des Discount-Prinzips. Unsere Mission ist es, Menschen überall und jederzeit mit dem zu versorgen, was sie für ihr tägliches Leben brauchen: qualitative Produkte zum niedrigen Preis – einfach und schnell. Dazu gehört auch, das Einkaufen für unsere Kunden so einfach wie möglich zu machen. Dafür geben wir jeden Tag unser Bestes und erfinden uns immer wieder neu. Vereintes Talent und Engagement – das ist die POWER, mit der wir Erfolgsgeschichte schreiben. Europaweit in 9 Ländern mit mehr als 5.600 Filialen und mehr als 86.000 Mitarbeitern. Wir sind: Einfach ALDI. Powered by people.