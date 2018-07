Objektsachbearbeiter im

Facility Management (m/w)

Standort München, befristet (2 Jahre), 40 Stunden

Sie möchten Dienstleistung konsequent leben? Zeigen Sie in unserer Abteilung Facilitymanagement,

was Sie können! Es erwarten Sie vielfälti ge Aufgaben im infrastrukturellen

Bereich. So betreuen Sie gemeinsam mit kompetenten Kollegen unsere Flächen, koordinieren

und managen externe Dienstleister – von Reinigungskräft en bis Wachpersonal.

Mit Planungserfahrung und einer gewissen Kreati vität unterstützen Sie das engagierte Team,

auch bei Umbau und Umzug. Das macht die Arbeit abwechslungsreich!

Ihre Aufgaben

Sie steuern und betreuen die infrastrukturellen und technischen Dienstleister

Sie sind für die Raum-, Flächen- sowie Umzugsplanung zuständig

Sie nehmen die ergonomische Arbeitsplatzgestaltung vor

Sie wirken aktiv in Projekten mit (nach Bedarf)

Ihr Profil

Sie sind Fachwirt (m/w) für Facility Management oder verfügen über ein abgeschlossenes

Facility-Management-Studium

Sie bringen mindestens 3 Jahre Berufserfahrung und idealerweise praktische Erfahrungen

im infrastrukturellen Facility Management mit

im infrastrukturellen Facility Management mit

und gute EDV-Kenntnisse aller gängigen MS-Office-Produkte

und gute EDV-Kenntnisse aller gängigen MS-Office-Produkte

Sie zeichnen sich durch ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit im Umgang mit

internen und externen Dienstleistern aus

internen und externen Dienstleistern aus

Sie arbeiten eigenverantwortlich und sind teamfähig

Ihre Vorteile

Entfalten Sie Ihre Stärken in einem motivierten Team in moderner Umgebung

Profitieren Sie von einer leistungsgerechten Vergütung nach Tarifvertrag

Nutzen Sie das umfassende Angebot unseres betrieb lichen Gesundheitsmanagements

Profitieren Sie von intelligenten Programmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Jetzt per E-Mail bewerben

und Teil des Teams werden!