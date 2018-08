BAM Deutschland AG sucht Konstrukteur oder Techniker (m/w) im Bereich Versorgungstechnik für die TGA-Fachplanung HLSK in Stuttgart

Stellenbeschreibung



















Sie möchten Neuland nicht nur betreten, sondern mitgestalten? Dann werden Sie Teil unserer Abteilung TGA im Team Fachplanung TGA und tragen Sie zum Aufbau und der zukünftigen Implementierung einer eigenen TGA-Planung einen wertvollen Beitrag bei. Sie werden Teil eines innovativen Teams, in dem Ihre fachlichen Kenntnisse bei der Entwicklung und Implementierung der BIM Arbeitsweise gefragt sind.

Wir suchen Sie, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, in Stuttgart für unsere Abteilung TGA in der Position als

Konstrukteur oder Techniker (m/w) im Bereich Versorgungstechnik für die TGA-Fachplanung HLSK

unbefristete Festanstellung in Vollzeit

Als Konstrukteur / Techniker (m/w) erwarten Sie vielfältige Aufgaben

Erstellung von Planungsunterlagen in 3D mit Revit, CAD (3D), Plancal Nova für die Gewerke HLSK in allen Leistungsphasen der HOAI in Absprache mit den TGAFachingenieuren

Ausarbeitung, Detaillierung und zeichnerische Darstellung von Entwürfen und Ausführungsunterlagen in eigenständiger Bearbeitung

Koordination der Gewerke und Kommunikation zu internen und externen Planungs- und Projektbeteiligten

Berechnung der HLSK Anlagen nach gültigen Normen und Bemessung der Systeme

Was wir uns von Ihnen wünschen

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Technischer Zeichner/Technischer Systemplaner idealerweise mit der Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker

Erste Berufserfahrung in der Entwurfs- und Ausführungsplanung versorgungstechnischer Anlagen im Hochbau

Gute CAD-Anwenderkenntnisse, Erfahrungen mit Softwareprogrammen wie Revit, Solar Computer und iTWO sind von Vorteil

Hohes Engagement, Flexibilität, Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie eine selbstständige, sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise ergänzen Ihr Profil

Unser Angebot

Eine sichere und unbefristete Festanstellung in Vollzeit

Attraktives Gehalt einschließlich des tariflichen 13. Monatsgehalts sowie zusätzliche Sozialleistungen

Zahlreiche Förder- und Weiterbildungsmöglichkeiten inkl. Zertifizierungen im Rahmen Ihrer Tätigkeit

Tätigkeitsumsetzung unter Einsatz modernster Planungsmethodiken und -programmen (BIM und Lean)

Betriebliche Altersvorsorge

Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten

Regelmäßige Mitarbeiterevents und Sportveranstaltungen

Über die BAM Deutschland AG

Unter dem Dach des holländischen Baukonzerns, der Royal BAM Group, vereinen sich insgesamt 10 Tochtergesellschaften mit insgesamt 20.000 Angestellten zu einem der größten und erfolgreichsten Baukonzerne Europas. Hierzu zählt auch die BAM Deutschland AG, die auf dem deutschen Markt mit insgesamt 900 Angestellten schlüsselfertige Großprojekte wie zum Beispiel das Futurium in Berlin, das Klinikum „Haus F“ in Stuttgart und diverse Stadionprojekte plant, baut, finanziert und betreibt. Unter dem Einsatz modernster digitaler Technologien wie BIM und Lean wird es mehreren Projektbeteiligten ermöglicht, gemeinsam ein Bauvorhaben in der virtuellen Welt zu entwerfen, zu konstruieren und zu betreiben. In unseren innovativen Teams werden Sie zu einem wertvollen Mitglied, dem Freiraum für eigene Ideen überlassen und Verantwortung übertragen wird.

Wir freuen uns auf Sie!

Wenn Sie sich den vielseitigen und spannenden Herausforderungen stellen möchten, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. Über den Bewerben-Button oder diesen Link gelangen Sie direkt zur Online-Bewerbung. Bitte geben Sie in Ihrer Bewerbung den frühestmöglichen Beginn und einen Hinweis zu Ihrer Gehaltsvorstellung an. Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Frau Nathalie Molitor unter 0711 25007-298.