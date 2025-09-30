Der Kreis Bergstraße ist der süd­lichste Kreis Hessens im Wirt­schafts­raum Rhein-Main-Neckar, infra­strukturell gut vernetzt und reich an Viel­falt – sowohl kulturell als auch land­schaft­lich. Das Team des Kreises Bergstraße sorgt für attraktive Lebens‑ und Arbeits­be­dingungen für die circa 275.000 Bürge­rinnen und Bürger in den 22 Städten und Gemeinden. Wir sichern und gestalten u. a. Bildung, Frei­zeit und Kultur, Straßen und Verkehr, Gesund­heit, Soziales und Verbraucher­schutz und sorgen für Ihre Sicher­heit. Unser Ziel ist es, unsere Aufgaben als moderner und inno­vativer Dienst­leister im Sinne der Bürge­rinnen und Bürger zu erfüllen und weiter­zu­entwickeln. Verstärken Sie das Team des Eigen­betriebs Schule und Gebäude­wirtschaft ab sofort als

Sachbearbeitung (m/w/d) für das Qualitätsmanagement der Gebäudereinigung Entgeltgruppe 9a TVöD | Teilzeit (50 %, 19,5 Stunden / Woche) | befristet für zwei Jahre Der Verwaltungs­bereich des Eigen­betriebs Schule und Gebäude­wirt­schaft besteht aus gut 100 Mit­arbeite­rinnen und Mit­arbeitern und ver­antwortet unter anderem die 79 Schul­standorte im Kreis­gebiet. Das Team im Fach­bereich Finanzen, Controlling und Be­wirt­schaftung besteht aus zwölf Mit­arbeite­rinnen und Mit­arbeitern und sorgt dafür, dass die Bau­vor­haben an unseren Schulen auch in finanzieller Hinsicht gut betreut werden. Unser Ziel ist es, die Schulen zukunfts­fähig zu ge­stalten und zu ent­wickeln.

Ihr zukünftiges Aufgabengebiet

Gemeinsam mit einem Kollegen über­wachen Sie die ordnungs­gemäße Durch­führung von Reinigungs­arbeiten sowohl in Verwaltungs- als auch Schul­gebäuden, vereinzelt gemeinsam mit externen Sach­ver­ständigen

Beim Eingang von Mängel­anzeigen sorgen Sie für die Be­arbeitung und Um­setzung der Nach­besserungen

Auch Sonder­reinigungen werden durch Sie be­auf­tragt und kontrolliert

Sie über­nehmen die Bewertung, Be­auf­tragung und Doku­men­ta­tion von Nach­trägen

Neben der Bearbeitung von Rechnungen pflegen Sie auch die Raum­bücher und wirken bei der Er­stellung von Leistungs­ver­zeichnissen mit

Ihre Qualifikationen und Kompetenzen

Erforderlich: Sie verfügen über eine ab­ge­schlossene Aus­bildung zum / zur Meister/in (m/w/d) Gebäude­reinigung oder eine Aus­bildung zum / zur Gebäude­reiniger/in (m/w/d) inklusive ein­schlägiger Berufs­erfahrung; alternativ haben Sie eine ab­ge­schlossene Aus­bildung in einem kauf­männischen Beruf und verfügen über ein­schlägige Berufs­erfahrung im Bereich der Gebäude­reinigung

Im Bereich der Material- und Reinigungs­kunde zur Pflege und zum Werterhalt von Böden haben Sie gute Kenntnisse

Mit den gängigen MS-Office-Pro­grammen gehen Sie mühelos um

Einen Führer­schein der Klasse B bzw. eine gültige Fahr­erlaubnis können Sie vorlegen Wünschenswert: Berufs­erfahrungen im öffent­lichen Dienst sind von Vorteil

Klare Kommunikation und gute Beratung gehören ebenfalls zu Ihren Stärken

Sie arbeiten gerne im Team, über­nehmen aber auch gerne eigen­ständige Aufgaben Wir wünschen uns eine Person, der es am Herzen liegt, dass unsere Kinder und Jugend­lichen in einer ordent­lichen Um­gebung lernen können, und die hierzu ihren Beitrag leisten will.

