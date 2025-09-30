Stellenbeschreibung
Der Kreis Bergstraße ist der südlichste Kreis Hessens im Wirtschaftsraum Rhein-Main-Neckar, infrastrukturell gut vernetzt und reich an Vielfalt – sowohl kulturell als auch landschaftlich. Das Team des Kreises Bergstraße sorgt für attraktive Lebens‑ und Arbeitsbedingungen für die circa 275.000 Bürgerinnen und Bürger in den 22 Städten und Gemeinden. Wir sichern und gestalten u. a. Bildung, Freizeit und Kultur, Straßen und Verkehr, Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz und sorgen für Ihre Sicherheit. Unser Ziel ist es, unsere Aufgaben als moderner und innovativer Dienstleister im Sinne der Bürgerinnen und Bürger zu erfüllen und weiterzuentwickeln.
Verstärken Sie das Team des Eigenbetriebs Schule und Gebäudewirtschaft ab sofort als
Sachbearbeitung (m/w/d) für das Qualitätsmanagement der Gebäudereinigung
Entgeltgruppe 9a TVöD | Teilzeit (50 %, 19,5 Stunden / Woche) | befristet für zwei Jahre
Der Verwaltungsbereich des Eigenbetriebs Schule und Gebäudewirtschaft besteht aus gut 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und verantwortet unter anderem die 79 Schulstandorte im Kreisgebiet. Das Team im Fachbereich Finanzen, Controlling und Bewirtschaftung besteht aus zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und sorgt dafür, dass die Bauvorhaben an unseren Schulen auch in finanzieller Hinsicht gut betreut werden.
Unser Ziel ist es, die Schulen zukunftsfähig zu gestalten und zu entwickeln.
Ihr zukünftiges Aufgabengebiet
- Gemeinsam mit einem Kollegen überwachen Sie die ordnungsgemäße Durchführung von Reinigungsarbeiten sowohl in Verwaltungs- als auch Schulgebäuden, vereinzelt gemeinsam mit externen Sachverständigen
- Beim Eingang von Mängelanzeigen sorgen Sie für die Bearbeitung und Umsetzung der Nachbesserungen
- Auch Sonderreinigungen werden durch Sie beauftragt und kontrolliert
- Sie übernehmen die Bewertung, Beauftragung und Dokumentation von Nachträgen
- Neben der Bearbeitung von Rechnungen pflegen Sie auch die Raumbücher und wirken bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen mit
Ihre Qualifikationen und Kompetenzen
Erforderlich:
- Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zum / zur Meister/in (m/w/d) Gebäudereinigung oder eine Ausbildung zum / zur Gebäudereiniger/in (m/w/d) inklusive einschlägiger Berufserfahrung; alternativ haben Sie eine abgeschlossene Ausbildung in einem kaufmännischen Beruf und verfügen über einschlägige Berufserfahrung im Bereich der Gebäudereinigung
- Im Bereich der Material- und Reinigungskunde zur Pflege und zum Werterhalt von Böden haben Sie gute Kenntnisse
- Mit den gängigen MS-Office-Programmen gehen Sie mühelos um
- Einen Führerschein der Klasse B bzw. eine gültige Fahrerlaubnis können Sie vorlegen
Wünschenswert:
- Berufserfahrungen im öffentlichen Dienst sind von Vorteil
- Klare Kommunikation und gute Beratung gehören ebenfalls zu Ihren Stärken
- Sie arbeiten gerne im Team, übernehmen aber auch gerne eigenständige Aufgaben
Wir wünschen uns eine Person, der es am Herzen liegt, dass unsere Kinder und Jugendlichen in einer ordentlichen Umgebung lernen können, und die hierzu ihren Beitrag leisten will.
Darauf können Sie sich freuen
- Eine vielseitige Aufgabe in einem motivierten Team und einer wertschätzenden Arbeitsatmosphäre
- Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben durch flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit von mobiler Arbeit
- Ein attraktives Arbeitsumfeld mit moderner IT-Ausstattung
- Eine Vorteilsplattform mit attraktiven Angeboten starker Marken
- Die Förderung Ihrer fachlichen und persönlichen Entwicklung
- Zahlreiche Angebote im Gesundheitsmanagement sowie einen Zuschuss zum Mittagessen
- Einen gut erreichbaren Standort und Parkmöglichkeiten
- Einen Zuschuss zum Deutschlandticket-Job
- Eine Vergütung nach Entgeltgruppe 9a TVöD zwischen 1.779 Euro und 2.422 Euro (abhängig von der jeweiligen Berufserfahrung) zuzüglich weiterer tariflicher Sonderzahlungen und einer attraktiven, betrieblichen Altersversorgung
Der Kreis Bergstraße steht für Vielfalt und Chancengleichheit und freut sich auf Bewerbungen von allen Interessierten. Personen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Bewerber/innen (m/w/d), die ein ehrenamtliches Engagement nachweisen können, werden besonders aufgefordert, sich zu bewerben. Bitte legen Sie uns hierüber ggf. einen Nachweis vor.