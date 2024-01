Sie wollen sich für die Mitarbeitenden im Bezirk Oberbayern einsetzen und deren Arbeits­umgebung optimieren?

Sie streben einen sicheren Arbeitsplatz an, an dem man Ihre beruflichen Ziele ebenso unterstützt wie Ihren Wunsch nach flexiblem Arbeiten in einer wert­schätzen­den Umgebung? Dann ist Ihr Platz bei uns: Im Referat 13 Gebäude­manage­ment und zentrale Dienste brauchen wir Ihre Kenntnisse, Ihr Wissen und Ihre Erfahrung, um den Gebäude­betrieb im Bezirk Oberbayern und in dessen Außen­stand­orten täglich ein Stück mehr zu verbessern.

Kommen Sie zu uns. Gemeinsam gestalten wir Oberbayern als soziale und kulturelle Heimat für alle.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist folgende unbefristete Stelle in Teilzeit (19,5 Wochen­stunden – eine befristete Aufstockung der Arbeits­zeit um acht Wochen­stun­den für ein Jahr ist möglich) in Entgelt­gruppe 11 TVöD/VKA bzw. Besol­dungs­gruppe A 12 BayBesG zu besetzen: