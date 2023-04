Stellenausschreibung Nr. B 57/23 (Z.2) Die BUNDESANSTALT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN UND ROHSTOFFE (BGR) sucht Sie zum frühestmöglichen Zeitpunkt unbefristet als Mitarbeiterin / Mitarbeiter (m/w/d) im Forschungs- und Entwicklungszentrum Bergbaufolgen (FEZB) Cottbus – Facility Management



Die BUNDESANSTALT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN UND ROHSTOFFE (BGR) ist die zentrale geowissenschaftliche Beratungseinrichtung der Bundesregierung mit Hauptsitz in Hannover und zwei weiteren Dienstsitzen in Berlin-Spandau und in Cottbus. Als geowissenschaftliches Kompetenzzentrum berät und informiert sie die Bundesregierung und die deutsche Wirtschaft in allen geowissenschaftlichen und rohstoffwirtschaftlichen Fragen.

Ihre Aufgaben:

Bearbeitung und Koordination der im Betrieb der Liegenschaft und der Gebäude anfallenden Arbeiten

Planung, Steuerung und Koordinierung gewerkübergreifender Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen in enger Zusammenarbeit mit der BImA und den Baubehörden sowie planungs- und baubegleitende Gewährleistung der bauseitigen Qualitäts- und Terminsicherheit

Koordination der erforderlichen Arbeiten im Bereich Unternehmerpflichten

Verwaltung und Betriebsüberwachung inklusive Instandhaltung der Dienstgebäude und Außenanlagen

Liegenschaftsmanagement inklusive infrastrukturellem Gebäude- und Vertragsmanagement

Ihr Profil:

Sie haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Bachelor oder gleichwertig) im Bereich Facility Management, TGA, MSR, Versorgungstechnik oder vergleichbarer Studiengang im technischen Bereich.

Das erwarten wir von Ihnen:

Erfahrungen in der Liegenschaftsbewirtschaftung und Liegenschaftsbetrieb sowie im technischen Gebäudemanagement

Sicherer Umgang mit den gängigen Office-Anwendungen

Hohes Maß an Kommunikations- und Teamfähigkeit

Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein

Regelmäßige Dienstreisen nach Berlin und Hannover

Idealerweise bringen Sie mit:

Berufserfahrung bei einer (Bundes)Behörde / Ressortforschungseinrichtung des Bundes

Technisches und kaufmännisches Grundverständnis

Kenntnisse in SAP und/oder im Umgang mit einem Dokumentenmanagementsystem

Kenntnisse im Haushaltsrecht oder in der Anwendung rechtlicher Grundlagen bzw. das Interesse zur Aneignung dieser Grundlagen

Wir bieten Ihnen:

Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeiten an den Standort Cottbus

Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV EntgO Bund

Einen Arbeitsplatz, der auch teilzeitgeeignet ist

Flexible Arbeitszeitmodelle

Ein kontinuierliches Angebot an Fort- und Weiterbildung

Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten, unabhängig von ihrer Herkunft, Geschlecht, ihrer Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, ihres Alters oder sexuellen Identität sind willkommen. Kommunikationssprache ist Deutsch. Die BGR verfolgt zudem das Ziel der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern. Bewerbungen von Frauen begrüßen wir daher besonders. Weiterhin ist die BGR bestrebt, den Anteil schwerbehinderter Menschen zu erhöhen, sie werden daher bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte, wenn möglich per E-Mail , bis zum 28.04.2023 unter Angabe der Stellenausschreibungsnummer B 57/23 und des Kennwortes „Mitarbeiter Facility Management“ an die folgende E-Mail-Adresse:

Nähere Hinweise zu unserer Einrichtung finden Sie im Internet unter www.bgr.bund.de. Telefonische Auskünfte erteilt Herr Schwier unter der Telefonnummer 0511/643-3042

Die BGR interessiert sich dafür, über welches Medium Sie Kenntnis von dieser Stellenausschreibung bekommen haben. Bitte geben Sie daher an, wo Sie auf diese Stellenausschreibung zuerst aufmerksam geworden sind.

Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten im Falle einer Bewerbung bei der BGR können Sie der Datenschutzerklärung auf https://www.bgr.bund.de/datenschutzerklaerung-bewerbungsdaten