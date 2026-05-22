Stellenbeschreibung

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Der Regionalbereich Ost der Sparte Wohnen besteht aus zwei Kunden­centern. Beide Kundencenter bestehen aus jeweils 4 Serviceteams und einem gemeinsamen Bewirtschaftungs- und Betriebs­kosten­team. Dieses Bewirtschaftungs- und Betriebs­kostenteam bewirtschaftet ca. 10.000 Wohneinheiten. Für die Leitung des Teams suchen wir am Arbeitsort Berlin zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:

Leitung Bewirtschaftungsteam Wohnungs­verwaltung (w/m/d)

(Entgeltgruppe 11 TVöD Bund / Besoldungsgruppe A 11 BBesG, Kennung: OSWO0010, Stellen‑ID 1446211)

Die Einstellung erfolgt unbefristet.


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© Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) – Anstalt des öffentlichen Rechts – ist eine der größten Immobilien­eigentümerinnen Deutschlands. Das Spektrum reicht von Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien über militärische und ehemals militärische Flächen bis hin zu forst- und landwirtschaftlichen Arealen. Seit dem 1. September 2020 übernimmt die BImA mit ihrer eigens gegründeten Sparte Wohnen die Bewirtschaftung und die Entwicklung ihrer gut 38.000 Wohnungen wieder vollständig selbst. Verwaltet wird strategisch bedeutsamer Streubesitz ebenso wie große Wohnquartiere in gefestigten städtebaulichen Lagen. Die Sparte kümmert sich – mit der Wohnungsfürsorge – um dienstortnahen und bezahlbaren Wohnraum für die Bediensteten des Bundes, insbesondere in angespannten Wohnungsmärkten in wirtschaftsstarken Regionen und Großstädten. Neben dem aktuellen Fokus auf Modernisierung und Instandsetzung steht die Sparte Wohnen für eine nachhaltige Quartiersentwicklung und hat damit auch die Themen des demographischen Umbruchs, der Digitalisierung und des Klimawandels fest im Blick. Die Sparte gliedert sich organisatorisch in vier Regionalbereiche, acht Kundencenter und 29 Serviceteams.

Unsere gesellschaftliche und unternehmerische Aufgabe sehen wir darin, sozialverantwortliche Wohn- und Lebensräume zu schaffen. Dafür setzen wir im Geschäftsbereich Wohnen auf eine nachhaltige Quartiersentwicklung, CO2-freie Wärme zu bezahlbaren Preisen, Barriere-Reduzierung, Digitalisierung und natürlich ein hohes Maß an Mieterzufriedenheit.

Dafür brauchen wir Sie! Machen Sie mit uns BImA!

Was sind Ihre Aufgabenschwerpunkte?

Leitung Bewirtschaftungsteam

  • Fachliche und wirtschaftliche Steuerung/​​Anleitung der Beschäftigten des Bewirtschaftungsteams. Festlegen der fachlichen Ziele für das Team sowie Festlegen von Aufgaben und Prioritäten innerhalb des Teams einschließlich der Ergebnis­kontrolle
  • Steuerung des Teams auf Basis bestehender betriebs- und personal­wirtschaftlicher Konzepte einschließlich der Prüfung zur Verbesserung von Arbeitsabläufen innerhalb des Bewirtschaftungsteams
  • Planung, Steuerung, Kontrolle und Optimierung der Ergebnisse
  • Kostenplanung und ‑kontrolle, Durchführung eines Controllings zur Kosten- und Einnahme­optimierung, Kennzahlen­erhebung, Kennzahlen­auswertung im Bereich Bewirtschaftung
  • Koordinierung der Einarbeitung und Fortbildungen von Mitarbeitenden (z. B. Onboarding, Schulungen)
  • Sicherstellen einer effizienten Aufgaben­koordinierung und Entwicklung einer guten Besprechungs- und Kommunikations­kultur in Ihrem Team
  • Erarbeitung von Entscheidungs­vorlagen für die Leitungs­ebene: Koordinierung, Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Regionalbereichs­leitungen, mit Kundencenter­leitungen sowie überregionale Absprache und Zusammenarbeit mit den Fachgebiets­leitungen
  • Punktuelle Mitwirkung bei Teilprojekten von Organisations­entwicklungs­prozessen zur Verbesserung der Prozesse und Abläufe in interdisziplinären Arbeitsgruppen

Bewirtschaftung von Wohnliegenschaften

  • Mitwirkung bei der Ermittlung von Leistungs­bedarfen zur Vorbereitung von Vergaben wohnungs­wirtschaftlicher Dienstleistungen; Übernahme des Vertrags­controllings nach Durchführung und Abschluss der Vergabe­verfahren (z. B. Energie­management, Versicherungs­management, Grünpflege, Winterdienst, Abfall- und Entsorgungs­management)
  • Übernahme und Koordinierung von Aufgaben der Betreiber­verantwortung und Verkehrssicherungs­pflichten sowie von Aufgaben des Arbeits- und Gesundheits­schutzes
  • Bearbeitung von Widersprüchen/​​Beschwerden sowie Klärung von Mieter­anfragen zur Nebenkosten­abrechnung
  • Abschließende Bearbeitung und Feststellung der sachlichen Richtigkeit von Rechnungen sowie systemseitige Freigabe/​​Genehmigung

Was erwarten wir?

Qualifikation:

  • Abgeschlossene Hochschul­ausbildung (Diplom [FH]/​Bachelor) mit betriebswirtschaftlichem oder technischem Hintergrund (z. B. Architektur, Bauingenieurwesen) oder vergleichbare Qualifikation bzw. auf andere Weise erworbene vergleichbare immobilienwirtschaftliche Fachkenntnisse

Fachkompetenzen:

  • Ausgeprägte fachliche Kenntnisse im Bereich Betriebs- und Heizkosten und deren Abrechnung
  • Grundlegende Fachkenntnisse und praktische Erfahrungen auf dem Gebiet der Liegenschafts­verwaltung, vorzugsweise mit einschlägigem wohnungswirtschaftlichem Bezug
  • Strategische Denkweise sowie technische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse – möglichst mit wohnungs­wirtschaftlichem Bezug
  • Fachkenntnisse im Mietrecht u. a. Wohnraummietrecht, Betriebskostenverordnung, Heizkostenverordnung etc.
  • Fachkenntnisse im Vergaberecht u. a. UVgO, VOL/B, VOB wünschenswert
  • Sicherer Umgang mit IT‑Standard­anwendungen (Word, Excel, Outlook)
  • Gute Anwendungskenntnisse der Fachanwendung SAP‑BALIMA oder die Bereitschaft, sich diese kurzfristig anzueignen
  • Idealerweise erste Erfahrungen in der Teamführung

Weiteres:

  • Fähigkeit zur Personalführung einschließlich Bereitschaft und Fähigkeit, Potenziale des Personals zu erhalten bzw. zu entwickeln, sowie die Ziele der Gleichstellung umzusetzen
  • Kommunikations- sowie Überzeugungsstärke
  • Hohes Engagement, Selbstorganisation sowie gründliche, sorgfältige und zielorientierte Arbeitsweise
  • Fähigkeit zum teamorientierten Handeln, Kritikfähigkeit und Sozialkompetenz
  • Gutes Organisationsgeschick, Befähigung zum wirtschaftlichen Denken und Handeln
  • Eigeninitiative und Fähigkeit zum kreativen und konzeptionellen Arbeiten
  • Gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift, Kommunikationsfähigkeit
  • Kunden-/​Adressaten­orientiertes Verhalten und zielorientiertes Verhandlungsgeschick
  • Bereitschaft zu regelmäßigen Dienstreisen (DB oder Kfz)
  • Führerschein der Fahrerlaubnisklasse B/3
  • Bereitschaft zum eigenständigen Führen von Dienstkraftfahrzeugen

Was bieten wir?

  • Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit allen Vorteilen einer großen öffentlichen Arbeitgeberin
  • Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei der Arbeitszeit­gestaltung
  • Möglichkeit der Anmietung einer Wohnung aus dem Bestand der Wohnungs­fürsorge des Bundes
  • Berufliche Entwicklungs­möglichkeiten sowie umfangreiche Fortbildungs­angebote
  • Betriebliche Altersversorgung
  • Jahres­sonderzahlung nach den geltenden tariflichen Bestimmungen
  • 30 Tage Urlaub
  • Kurse zur Gesundheits­förderung sowie Vorsorge­maßnahmen
  • Zuschuss zum DeutschlandJobTicket (DJT)

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann bewerben Sie sich online bis zum 7. Juni 2026 über die zentrale Bewerbungs­plattform INTERAMT unter der Stellen‑ID 1446211.

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Haben Sie noch Fragen?

Für Fragen zum Bewerbungsverfahren steht Ihnen Frau Sturmat unter der Telefonnummer +49 228  848-47765 oder per E‑Mail (bewerbung-berlin@bundesimmobilien.de) gerne zur Verfügung.

Bei Fragen zum Aufgabenbereich wenden Sie sich bitte an Herrn Laube unter der Telefonnummer +49 228 848-43486.

Weitere Informationen finden Sie auch unter https://karriere.bundesimmobilien.de.

Hinweise zum Datenschutz und zur Speicherung Ihrer Daten nach DSGVO im Zuge Ihrer Bewerbung bei der BImA finden Sie unter https://www.bundesimmobilien.de/datenschutz.

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