Stellenbeschreibung
Der Regionalbereich Ost der Sparte Wohnen besteht aus zwei Kundencentern. Beide Kundencenter bestehen aus jeweils 4 Serviceteams und einem gemeinsamen Bewirtschaftungs- und Betriebskostenteam. Dieses Bewirtschaftungs- und Betriebskostenteam bewirtschaftet ca. 10.000 Wohneinheiten. Für die Leitung des Teams suchen wir am Arbeitsort Berlin zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:
Leitung Bewirtschaftungsteam Wohnungsverwaltung (w/m/d)
(Entgeltgruppe 11 TVöD Bund / Besoldungsgruppe A 11 BBesG, Kennung: OSWO0010, Stellen‑ID 1446211)
Die Einstellung erfolgt unbefristet.
© Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) – Anstalt des öffentlichen Rechts – ist eine der größten Immobilieneigentümerinnen Deutschlands. Das Spektrum reicht von Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien über militärische und ehemals militärische Flächen bis hin zu forst- und landwirtschaftlichen Arealen. Seit dem 1. September 2020 übernimmt die BImA mit ihrer eigens gegründeten Sparte Wohnen die Bewirtschaftung und die Entwicklung ihrer gut 38.000 Wohnungen wieder vollständig selbst. Verwaltet wird strategisch bedeutsamer Streubesitz ebenso wie große Wohnquartiere in gefestigten städtebaulichen Lagen. Die Sparte kümmert sich – mit der Wohnungsfürsorge – um dienstortnahen und bezahlbaren Wohnraum für die Bediensteten des Bundes, insbesondere in angespannten Wohnungsmärkten in wirtschaftsstarken Regionen und Großstädten. Neben dem aktuellen Fokus auf Modernisierung und Instandsetzung steht die Sparte Wohnen für eine nachhaltige Quartiersentwicklung und hat damit auch die Themen des demographischen Umbruchs, der Digitalisierung und des Klimawandels fest im Blick. Die Sparte gliedert sich organisatorisch in vier Regionalbereiche, acht Kundencenter und 29 Serviceteams.
Unsere gesellschaftliche und unternehmerische Aufgabe sehen wir darin, sozialverantwortliche Wohn- und Lebensräume zu schaffen. Dafür setzen wir im Geschäftsbereich Wohnen auf eine nachhaltige Quartiersentwicklung, CO2-freie Wärme zu bezahlbaren Preisen, Barriere-Reduzierung, Digitalisierung und natürlich ein hohes Maß an Mieterzufriedenheit.
Dafür brauchen wir Sie! Machen Sie mit uns BImA!
Was sind Ihre Aufgabenschwerpunkte?
Leitung Bewirtschaftungsteam
- Fachliche und wirtschaftliche Steuerung/Anleitung der Beschäftigten des Bewirtschaftungsteams. Festlegen der fachlichen Ziele für das Team sowie Festlegen von Aufgaben und Prioritäten innerhalb des Teams einschließlich der Ergebniskontrolle
- Steuerung des Teams auf Basis bestehender betriebs- und personalwirtschaftlicher Konzepte einschließlich der Prüfung zur Verbesserung von Arbeitsabläufen innerhalb des Bewirtschaftungsteams
- Planung, Steuerung, Kontrolle und Optimierung der Ergebnisse
- Kostenplanung und ‑kontrolle, Durchführung eines Controllings zur Kosten- und Einnahmeoptimierung, Kennzahlenerhebung, Kennzahlenauswertung im Bereich Bewirtschaftung
- Koordinierung der Einarbeitung und Fortbildungen von Mitarbeitenden (z. B. Onboarding, Schulungen)
- Sicherstellen einer effizienten Aufgabenkoordinierung und Entwicklung einer guten Besprechungs- und Kommunikationskultur in Ihrem Team
- Erarbeitung von Entscheidungsvorlagen für die Leitungsebene: Koordinierung, Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Regionalbereichsleitungen, mit Kundencenterleitungen sowie überregionale Absprache und Zusammenarbeit mit den Fachgebietsleitungen
- Punktuelle Mitwirkung bei Teilprojekten von Organisationsentwicklungsprozessen zur Verbesserung der Prozesse und Abläufe in interdisziplinären Arbeitsgruppen
Bewirtschaftung von Wohnliegenschaften
- Mitwirkung bei der Ermittlung von Leistungsbedarfen zur Vorbereitung von Vergaben wohnungswirtschaftlicher Dienstleistungen; Übernahme des Vertragscontrollings nach Durchführung und Abschluss der Vergabeverfahren (z. B. Energiemanagement, Versicherungsmanagement, Grünpflege, Winterdienst, Abfall- und Entsorgungsmanagement)
- Übernahme und Koordinierung von Aufgaben der Betreiberverantwortung und Verkehrssicherungspflichten sowie von Aufgaben des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
- Bearbeitung von Widersprüchen/Beschwerden sowie Klärung von Mieteranfragen zur Nebenkostenabrechnung
- Abschließende Bearbeitung und Feststellung der sachlichen Richtigkeit von Rechnungen sowie systemseitige Freigabe/Genehmigung
Was erwarten wir?
Qualifikation:
- Abgeschlossene Hochschulausbildung (Diplom [FH]/Bachelor) mit betriebswirtschaftlichem oder technischem Hintergrund (z. B. Architektur, Bauingenieurwesen) oder vergleichbare Qualifikation bzw. auf andere Weise erworbene vergleichbare immobilienwirtschaftliche Fachkenntnisse
Fachkompetenzen:
- Ausgeprägte fachliche Kenntnisse im Bereich Betriebs- und Heizkosten und deren Abrechnung
- Grundlegende Fachkenntnisse und praktische Erfahrungen auf dem Gebiet der Liegenschaftsverwaltung, vorzugsweise mit einschlägigem wohnungswirtschaftlichem Bezug
- Strategische Denkweise sowie technische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse – möglichst mit wohnungswirtschaftlichem Bezug
- Fachkenntnisse im Mietrecht u. a. Wohnraummietrecht, Betriebskostenverordnung, Heizkostenverordnung etc.
- Fachkenntnisse im Vergaberecht u. a. UVgO, VOL/B, VOB wünschenswert
- Sicherer Umgang mit IT‑Standardanwendungen (Word, Excel, Outlook)
- Gute Anwendungskenntnisse der Fachanwendung SAP‑BALIMA oder die Bereitschaft, sich diese kurzfristig anzueignen
- Idealerweise erste Erfahrungen in der Teamführung
Weiteres:
- Fähigkeit zur Personalführung einschließlich Bereitschaft und Fähigkeit, Potenziale des Personals zu erhalten bzw. zu entwickeln, sowie die Ziele der Gleichstellung umzusetzen
- Kommunikations- sowie Überzeugungsstärke
- Hohes Engagement, Selbstorganisation sowie gründliche, sorgfältige und zielorientierte Arbeitsweise
- Fähigkeit zum teamorientierten Handeln, Kritikfähigkeit und Sozialkompetenz
- Gutes Organisationsgeschick, Befähigung zum wirtschaftlichen Denken und Handeln
- Eigeninitiative und Fähigkeit zum kreativen und konzeptionellen Arbeiten
- Gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift, Kommunikationsfähigkeit
- Kunden-/Adressatenorientiertes Verhalten und zielorientiertes Verhandlungsgeschick
- Bereitschaft zu regelmäßigen Dienstreisen (DB oder Kfz)
- Führerschein der Fahrerlaubnisklasse B/3
- Bereitschaft zum eigenständigen Führen von Dienstkraftfahrzeugen
Was bieten wir?
- Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit allen Vorteilen einer großen öffentlichen Arbeitgeberin
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei der Arbeitszeitgestaltung
- Möglichkeit der Anmietung einer Wohnung aus dem Bestand der Wohnungsfürsorge des Bundes
- Berufliche Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche Fortbildungsangebote
- Betriebliche Altersversorgung
- Jahressonderzahlung nach den geltenden tariflichen Bestimmungen
- 30 Tage Urlaub
- Kurse zur Gesundheitsförderung sowie Vorsorgemaßnahmen
- Zuschuss zum DeutschlandJobTicket (DJT)
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich online bis zum 7. Juni 2026 über die zentrale Bewerbungsplattform INTERAMT unter der Stellen‑ID 1446211.
Haben Sie noch Fragen?
Für Fragen zum Bewerbungsverfahren steht Ihnen Frau Sturmat unter der Telefonnummer +49 228 848-47765 oder per E‑Mail (bewerbung-berlin@bundesimmobilien.de) gerne zur Verfügung.
Bei Fragen zum Aufgabenbereich wenden Sie sich bitte an Herrn Laube unter der Telefonnummer +49 228 848-43486.
Weitere Informationen finden Sie auch unter https://karriere.bundesimmobilien.de.
Hinweise zum Datenschutz und zur Speicherung Ihrer Daten nach DSGVO im Zuge Ihrer Bewerbung bei der BImA finden Sie unter https://www.bundesimmobilien.de/datenschutz.
Hinweise:
Die Arbeitsplätze in der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben sind grundsätzlich auch für Teilzeitbeschäftigung geeignet. Gehen entsprechende Bewerbungen ein, wird für den jeweiligen Arbeitsplatz geprüft, ob den Teilzeitwünschen im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten (insbesondere Anforderungen des Arbeitsplatzes, gewünschte Gestaltung der Teilzeit) entsprochen werden kann.
Die Auswahl erfolgt nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung. Bei gleicher Eignung werden Frauen nach dem Bundesgleichstellungsgesetz vorrangig berücksichtigt. Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von schwerbehinderten oder ihnen gleichgestellten Menschen und stellen diese bei gleicher Eignung bevorzugt ein.
Sofern eine Abschlussurkunde zum Zeitpunkt der Bewerbung noch nicht vorliegt, ist der schriftliche Nachweis der bisher erworbenen Modulnoten beizufügen.
Sofern Sie im Ausland einen Hochschulabschluss erlangt haben, fügen Sie bitte Ihren Bewerbungsunterlagen einen Nachweis über die Gleichwertigkeit des Abschlusses bei. Informationen zur Anerkennung internationaler Abschlüsse finden Sie bei der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB).
Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben darf keine neuen Beamtenverhältnisse begründen. Die Übernahme von auf Lebenszeit verbeamteten Personen (statusgleich oder nächstniedrigere Besoldungsgruppe, aber ohne Laufbahnwechsel) ist mit Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) möglich.