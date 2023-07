Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) – Anstalt des öffentlichen Rechts – ist eine der größten Immobilieneigentümerinnen Deutschlands. Wir sind das zentrale Immobilienunternehmen des Bundes und Eigentümerin fast aller Bauten und Liegenschaften des Bundes. Von den Ministerien in Berlin und Bonn über die Bundesgerichte und Forschungseinrichtungen bis zu den Gebäuden des Zolls, der Bundespolizei oder des THW.

Wir bauen und erhalten die Gebäude, die unser Staat braucht, damit er seine Aufgaben für die Bürger*innen erfüllen kann. Mit rund 7.000 Beschäftigten verteilt auf die Zentrale in Bonn, neun Hauptstellen sowie insgesamt mehr als 120 Standorte deutschlandweit verantwortet die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben die Entwicklung, den Bau, die Vermietung, den Betrieb, die Instandhaltung und den Verkauf der Immobilien des Bundes. Wir bauen für die Zukunft und streben einen Gebäudezustand an, der kein CO 2 emittiert und barrierefrei allen Menschen zugänglich ist.

Für den Geschäftsbereich Facility Management suchen wir in der Zentrale am Arbeitsort Bonn (abweichende Standorte können im Einzelfall geprüft werden) zum nächst­möglichen Zeitpunkt eine/einen:

Fachgebietsleiterin / Fachgebietsleiter

Fachstandards Beschaffung (w/m/d)

(Entgeltgruppe 14 TVöD Bund, Kennung: ZEFM3500, Stellen-ID: 974035)

Die Einstellung erfolgt unbefristet.

Als Leitung des Fachgebiets Fachstandards Beschaffung setzen Sie ein zukunftsfähiges Beschaffungswesen für die Sparte Facility Management im gesamten Bundesgebiet um – nachhaltig, wirtschaftlich und rechtssicher – an der direkten Schnittstelle zu den Direktionen und zum zentralen Einkauf.