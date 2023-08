Wollen Sie mit uns das Immobilienmanagement der Zukunft gestalten?

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) – Anstalt des öffentlichen Rechts – ist eine der größten Immobilieneigentümerinnen Deutschlands. Wir sind das zentrale Immobilienunternehmen des Bundes und Eigentümerin fast aller Bauten und Liegenschaften des Bundes. Von den Ministerien in Berlin und Bonn über die Bundesgerichte und Forschungseinrichtungen bis zu den Gebäuden des Zolls, der Bundespolizei oder des THW.

Wir bauen und erhalten die Gebäude, die unser Staat braucht, damit er seine Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger erfüllen kann. Wir bauen für die Zukunft und streben Gebäude in einem guten baulichen Zustand an, die kein CO2 emittieren und barrierefrei allen Menschen zugänglich sind.

Darum suchen wir Sie für unseren Geschäftsbereich Facility Management in Nordrhein-Westfalen (ohne den Bereich der Bundesstadt Bonn und Umgebung) als

Für den Geschäftsbereich Facility Management suchen wir in der Zentrale am Arbeitsort Bonn (abweichende Standorte können im Einzelfall geprüft werden) zum nächst­möglichen Zeitpunkt eine/einen:

Leiterin / Leiter der Hauptstelle Facility Management (w/m/d)

(BesGr. A 16 BBesO bzw. außertarifliche Vergütung, entsprechend den Regularien des BMI, vergleichbar BesGr. A 16 BBesO, Monatsbrutto rund 7.950 EUR, Kennung: DOFM, Stellen-ID: 979211)

Die Einstellung erfolgt unbefristet.

Sie leiten die Hauptstelle Facility Management bei der Direktion Dortmund der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Sie tun das mit der Unterstützung von 300 motivierten Kolleginnen und Kollegen an den Standorten Münster, Dortmund, Düsseldorf, Köln und Bielefeld. Sie stellen die Liegenschaftsverwaltung für unsere Kundinnen und Kunden in einem Großteil Nordrhein-Westfalens sicher und gestalten aktiv in dieser zentralen Position das Immobilienmanagement der Zukunft.

Da der Hauptsitz der Hauptstelle Münster ist, wäre der von uns präferierte Arbeitsort Münster; allerdings ist aufgrund der Liegenschafts- und Organisationsstruktur auch ein abweichender Arbeitsort in Köln oder Düsseldorf möglich.