Die– Anstalt des öffentlichen Rechts – ist das zentrale Immobilien­unternehmen des Bundes. Aufgabenschwerpunkte sind das einheitliche Immobilien­management, die Immobilien­verwaltung und der Immobilien­verkauf sowie die forst- und naturschutz­fachliche Betreuung der Gelände­liegenschaften. Bundesweit arbeiten rund 7.000 Beschäftigte für die BImA, verteilt auf die Zentrale – mit Hauptsitz in Bonn – und neun Direktionen sowie auf mehr als 120 Standorte.

Seit dem 1. September 2020 übernimmt die BImA mit ihrer eigens gegründeten Sparte Wohnen die Bewirtschaftung und die Entwicklung ihrer ca. 38.000 Wohnungen wieder vollständig selbst. Verwaltet wird strategisch bedeutsamer Streubesitz ebenso wie große Wohnquartiere in gefestigten städtebaulichen Lagen. Die Sparte kümmert sich – mit der Wohnungsfürsorge – um dienstortnahen und bezahlbaren Wohnraum für die Beschäftigten des Bundes, insbesondere in angespannten Wohnungsmärkten in wirtschaftsstarken Regionen und Großstädten. Neben dem aktuellen Fokus auf Modernisierung und Instandsetzung steht die Sparte Wohnen für eine nachhaltige Quartiers­entwicklung und hat damit auch die Themen des demografischen Umbruchs, der Digitalisierung und des Klimawandels fest im Blick. Die Sparte Wohnen gliedert sich organisatorisch in vier Regionalbereiche, acht Kundencenter und 28 Serviceteams.

Wir suchen für die Sparte Wohnen am Arbeitsort Bonn oder Köln* zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/einen:

Referentin / Referenten für die technische Gebäude­ausrüstung (w/m/d)

(Entgeltgruppe 13 TVöD Bund, Kennung: ZEWO1202, Stellen-ID: 967755)



Die Einstellung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD Bund) in der Entgeltgruppe 12 oder 13 je nach Qualifikation. In Abhängigkeit von der Bewerberlage kann in einem Angestelltenverhältnis ggf. eine zusätzliche befristete Zulage gem. § 16 (6) TVöD in Betracht kommen.

Die Einstellung erfolgt unbefristet.

*Abweichende Arbeitsorte können im Einzelfall ggf. geprüft werden.

Das Fachgebiet Technik verantwortet die Erarbeitung und Fortentwicklung der technischen Bedarfe des Wohnungs­portfolios und ist die Schnittstelle zum zentralen Einkauf der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Insbesondere im Bereich der Quartiersentwicklung und der baulichen Tätigkeiten werden die Bedarfe standardisiert und spezifiziert und auf dieser Grundlage Rahmenverträge für die operativ tätigen Regionalbereiche erarbeitet.