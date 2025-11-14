Stellenbeschreibung
Die Brandschutz-, Katastrophenschutz- und Rettungsdienstzentrum Grundstücksgesellschaft, BKRZ GmbH & Co. KG, ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt Frankfurt am Main, die sämtliche Liegenschaften der Frankfurter Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren betreut. Weiterhin werden von der BKRZ GmbH & Co. KG alle Neubau-, Umbau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen im Feuerwehrbereich durchgeführt.
Zur Verstärkung unseres Bereiches Technisches Facility Management suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n zuverlässige:n, flexible:n und teamfähige:n
Verantwortliche:n Gebäudetechniker:in / Objektbetreuer:in (w/m/d)
Vollzeit
EGr 9b TVöD
Zu Ihren Aufgaben gehören:
- Bauliche und technische Instandhaltung sowie serviceorientierte Betreuung von Liegenschaften der kritischen Infrastruktur und deren technischen Anlagen (technisches Gebäudemanagement)
- Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Betriebssicherheit der Gebäude (Betreiberverantwortung)
- Erstellung von fachgerechten Aufträgen und Einholung von Angeboten externer Dienstleister (Fachfirmen), Sicherstellung einer fachgerechten Ausführung der von den externen Dienstleistern erbrachten Leistungen und insbesondere die Verantwortung für die Abnahme, Mängelverfolgung und Rechnungsprüfung
- Verantwortung für laufende Inspektions- und Wartungsarbeiten und Koordinierung von Renovierungen und Umzügen
- Übernahme konzeptioneller Aufgaben, Durchführung von Gewerke übergreifenden Instandsetzungen und Mitwirkung bei der Planung komplexer Reparaturen inklusive der Erstellung hierfür notwendiger Leistungsverzeichnisse und einfachen Planungen
- Baustellenüberwachung und vorausschauende Erledigung und Beseitigung baulicher und technischer Mängel, wiederkehrende Begutachtung der Standorte und die Dokumentation von Schäden und Mängeln sowie rechtssichere Dokumentation aller Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen im Rahmen der gesetzlichen Betreiberverantwortung
- Überwachung und Bedienung der haustechnischen Anlagen sowie Durchführung diverser Kleinreparaturen und Wartungen
Sie bringen mit:
- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Handwerksmeister:in oder abgeschlossene Ausbildung in einem Handwerksberuf mit langjähriger Berufserfahrung im Bereich Gas-, Wasser-, Heizungs-, Klima-, MSR- und/oder Lüftungstechnik oder im Bereich Elektrotechnik oder staatlich geprüfter Techniker bzw. Fachwirt Facility Management
- Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Betreuung von Liegenschaften mit komplexer Gebäudetechnik
- Zusätzlich besitzen Sie auch Gewerke übergreifende Fachkenntnisse und haben entsprechende Weiterbildungen besucht
- Führerschein (Klasse B)
- Erfahrung in der Projektarbeit und bei der Ausführung handwerklicher und administrativer Tätigkeiten
- Versierter Umgang mit MS Office
- Sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit und Engagement, die nötige Belastbarkeit sowie ein sicheres Auftreten, insbesondere gegenüber externen Dienstleistern und Partnern, runden Ihr Profil ab
Wir bieten Ihnen:
- Verantwortungsvolle Tätigkeiten, spannende Projekte, eine wertschätzende und offene Arbeitsatmosphäre, indem Ihre Ideen und Erfahrungen Platz finden und Sie in einem engagierten Team gemeinsam an Lösungen arbeiten
- Ein interessantes, wachstumsstarkes und lebendiges Umfeld mit vielfältigen Gestaltungsräumen
- Umfangreiches Fortbildungsangebot zu den unterschiedlichsten Themenbereichen
- Vergütung nach TVöD (Eingruppierung je nach Qualifikation und Berufserfahrung), betriebliche Altersvorsorge, flexible Arbeitszeiten (Regel-Wochenarbeitszeit 39 Stunden), Gesundheitsmanagement, Kantine vor Ort und ein Job-Ticket Premium ohne Eigenbeteiligung, gültig für alle Tarifgebiete des Rhein-Main-Verkehrsverbundes mit Mitfahrregelung, gute Verkehrsanbindung
Weitere Infos:
Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von Frauen. Bei gleicher Eignung erhalten schwerbehinderte Menschen den Vorzug vor anderen Bewerber:innen. Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten sind ausdrücklich erwünscht.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Rauschenberg, Tel.: (069) 212-728110, zur Verfügung.
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 04.01.2026 an die personalverwaltende Stelle:
Magistrat der Stadt Frankfurt am Main
Branddirektion
37.L4/S
Feuerwehrstraße 1
60435 Frankfurt am Main
oder per E-Mail an: bewerbungen.bkrz@stadt-frankfurt.de
