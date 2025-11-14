Stellenbeschreibung

Die Brandschutz-, Katastrophenschutz- und Rettungsdienstzentrum Grundstücksgesellschaft, BKRZ GmbH & Co. KG, ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt Frankfurt am Main, die sämtliche Liegenschaften der Frankfurter Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuer­wehren betreut. Weiterhin werden von der BKRZ GmbH & Co. KG alle Neubau-, Umbau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen im Feuerwehrbereich durchgeführt.

Zur Verstärkung unseres Bereiches Technisches Facility Management suchen wir zum nächst­möglichen Zeitpunkt eine:n zuverlässige:n, flexible:n und teamfähige:n

Verantwortliche:n Gebäudetechniker:in / Objektbetreuer:in (w/m/d) Vollzeit

EGr 9b TVöD

Zu Ihren Aufgaben gehören:

Bauliche und technische Instandhaltung sowie serviceorientierte Betreuung von Liegen­schaften der kritischen Infrastruktur und deren technischen Anlagen (technisches Gebäude­management)

Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Betriebssicherheit der Gebäude (Betreiberver­antwortung)

Erstellung von fachgerechten Aufträgen und Einholung von Angeboten externer Dienst­leister (Fachfirmen), Sicherstellung einer fachgerechten Ausführung der von den externen Dienstleistern erbrachten Leistungen und insbesondere die Verantwortung für die Abnahme, Mängelverfolgung und Rechnungsprüfung

Verantwortung für laufende Inspektions- und Wartungsarbeiten und Koordinierung von Renovierungen und Umzügen

Übernahme konzeptioneller Aufgaben, Durchführung von Gewerke übergreifenden Instand­setzungen und Mitwirkung bei der Planung komplexer Reparaturen inklusive der Erstellung hierfür notwendiger Leistungsverzeichnisse und einfachen Planungen

Baustellenüberwachung und vorausschauende Erledigung und Beseitigung baulicher und technischer Mängel, wiederkehrende Begutachtung der Standorte und die Dokumentation von Schäden und Mängeln sowie rechtssichere Dokumentation aller Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen im Rahmen der gesetzlichen Betreiberverantwortung

Überwachung und Bedienung der haustechnischen Anlagen sowie Durchführung diverser Kleinreparaturen und Wartungen

Sie bringen mit:

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Handwerksmeister:in oder abgeschlossene Ausbildung in einem Handwerksberuf mit langjähriger Berufserfahrung im Bereich Gas-, Wasser-, Heizungs-, Klima-, MSR- und/oder Lüftungstechnik oder im Bereich Elektrotechnik oder staatlich geprüfter Techniker bzw. Fachwirt Facility Management

oder im Bereich Gas-, Wasser-, Heizungs-, Klima-, MSR- und/oder Lüftungstechnik oder im Bereich Elektrotechnik oder Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Betreuung von Liegen­schaften mit komplexer Gebäudetechnik

Zusätzlich besitzen Sie auch Gewerke übergreifende Fachkenntnisse und haben ent­sprechende Weiterbildungen besucht

Führerschein (Klasse B)

Erfahrung in der Projektarbeit und bei der Ausführung handwerklicher und administrativer Tätigkeiten

Versierter Umgang mit MS Office

Sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusst­sein, Teamfähigkeit und Engagement, die nötige Belastbarkeit sowie ein sicheres Auftreten, insbesondere gegenüber externen Dienstleistern und Partnern, runden Ihr Profil ab

Wir bieten Ihnen:

Verantwortungsvolle Tätigkeiten, spannende Projekte, eine wertschätzende und offene Arbeitsatmosphäre, indem Ihre Ideen und Erfahrungen Platz finden und Sie in einem engagierten Team gemeinsam an Lösungen arbeiten

Ein interessantes, wachstumsstarkes und lebendiges Umfeld mit vielfältigen Gestaltungs­räumen

Umfangreiches Fortbildungsangebot zu den unterschiedlichsten Themenbereichen

Vergütung nach TVöD (Eingruppierung je nach Qualifikation und Berufserfahrung), betriebliche Altersvorsorge, flexible Arbeitszeiten (Regel-Wochenarbeitszeit 39 Stunden), Gesundheitsmanagement, Kantine vor Ort und ein Job-Ticket Premium ohne Eigen­beteiligung, gültig für alle Tarifgebiete des Rhein-Main-Verkehrsverbundes mit Mitfahr­regelung, gute Verkehrsanbindung

Weitere Infos:

Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von Frauen. Bei gleicher Eignung erhalten schwerbehinderte Menschen den Vorzug vor anderen Bewerber:innen. Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten sind ausdrücklich erwünscht.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Rauschenberg, Tel.: (069) 212-728110, zur Verfügung.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 04.01.2026 an die personalverwaltende Stelle:

Magistrat der Stadt Frankfurt am Main

Branddirektion

37.L4/S

Feuerwehrstraße 1

60435 Frankfurt am Main

oder per E-Mail an: bewerbungen.bkrz@stadt-frankfurt.de