Stellenbeschreibung

Die Brandschutz-, Katastrophenschutz- und Rettungsdienstzentrum Grundstücksgesellschaft, BKRZ GmbH & Co. KG, ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt Frankfurt am Main, die sämtliche Liegenschaften der Frankfurter Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuer­wehren betreut. Weiterhin werden von der BKRZ GmbH & Co. KG alle Neubau-, Umbau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen im Feuerwehrbereich durchgeführt.

Zur Verstärkung unseres Bereiches Technisches Facility Management suchen wir zum nächst­möglichen Zeitpunkt eine:n zuverlässige:n, flexible:n und teamfähige:n

Verantwortliche:n Gebäudetechniker:in / Objektbetreuer:in (w/m/d)

Vollzeit
EGr 9b TVöD

Zu Ihren Aufgaben gehören:

  • Bauliche und technische Instandhaltung sowie serviceorientierte Betreuung von Liegen­schaften der kritischen Infrastruktur und deren technischen Anlagen (technisches Gebäude­management)
  • Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Betriebssicherheit der Gebäude (Betreiberver­antwortung)
  • Erstellung von fachgerechten Aufträgen und Einholung von Angeboten externer Dienst­leister (Fachfirmen), Sicherstellung einer fachgerechten Ausführung der von den externen Dienstleistern erbrachten Leistungen und insbesondere die Verantwortung für die Abnahme, Mängelverfolgung und Rechnungsprüfung
  • Verantwortung für laufende Inspektions- und Wartungsarbeiten und Koordinierung von Renovierungen und Umzügen
  • Übernahme konzeptioneller Aufgaben, Durchführung von Gewerke übergreifenden Instand­setzungen und Mitwirkung bei der Planung komplexer Reparaturen inklusive der Erstellung hierfür notwendiger Leistungsverzeichnisse und einfachen Planungen
  • Baustellenüberwachung und vorausschauende Erledigung und Beseitigung baulicher und technischer Mängel, wiederkehrende Begutachtung der Standorte und die Dokumentation von Schäden und Mängeln sowie rechtssichere Dokumentation aller Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen im Rahmen der gesetzlichen Betreiberverantwortung
  • Überwachung und Bedienung der haustechnischen Anlagen sowie Durchführung diverser Kleinreparaturen und Wartungen

Sie bringen mit:

  • Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Handwerksmeister:in oder abgeschlossene Ausbildung in einem Handwerksberuf mit langjähriger Berufserfahrung im Bereich Gas-, Wasser-, Heizungs-, Klima-, MSR- und/oder Lüftungstechnik oder im Bereich Elektrotechnik oder staatlich geprüfter Techniker bzw. Fachwirt Facility Management
  • Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Betreuung von Liegen­schaften mit komplexer Gebäudetechnik
  • Zusätzlich besitzen Sie auch Gewerke übergreifende Fachkenntnisse und haben ent­sprechende Weiterbildungen besucht
  • Führerschein (Klasse B)
  • Erfahrung in der Projektarbeit und bei der Ausführung handwerklicher und administrativer Tätigkeiten
  • Versierter Umgang mit MS Office
  • Sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusst­sein, Teamfähigkeit und Engagement, die nötige Belastbarkeit sowie ein sicheres Auftreten, insbesondere gegenüber externen Dienstleistern und Partnern, runden Ihr Profil ab

Wir bieten Ihnen:

  • Verantwortungsvolle Tätigkeiten, spannende Projekte, eine wertschätzende und offene Arbeitsatmosphäre, indem Ihre Ideen und Erfahrungen Platz finden und Sie in einem engagierten Team gemeinsam an Lösungen arbeiten
  • Ein interessantes, wachstumsstarkes und lebendiges Umfeld mit vielfältigen Gestaltungs­räumen
  • Umfangreiches Fortbildungsangebot zu den unterschiedlichsten Themenbereichen
  • Vergütung nach TVöD (Eingruppierung je nach Qualifikation und Berufserfahrung), betriebliche Altersvorsorge, flexible Arbeitszeiten (Regel-Wochenarbeitszeit 39 Stunden), Gesundheitsmanagement, Kantine vor Ort und ein Job-Ticket Premium ohne Eigen­beteiligung, gültig für alle Tarifgebiete des Rhein-Main-Verkehrsverbundes mit Mitfahr­regelung, gute Verkehrsanbindung

Weitere Infos:
Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von Frauen. Bei gleicher Eignung erhalten schwerbehinderte Menschen den Vorzug vor anderen Bewerber:innen. Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten sind ausdrücklich erwünscht.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Rauschenberg, Tel.: (069) 212-728110, zur Verfügung.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 04.01.2026 an die personalverwaltende Stelle:

Magistrat der Stadt Frankfurt am Main
Branddirektion
37.L4/S
Feuerwehrstraße 1
60435 Frankfurt am Main

oder per E-Mail an: bewerbungen.bkrz@stadt-frankfurt.de

Um sich für diesen Job zu bewerben, sende deine Unterlagen per E-Mail an bewerbungen.bkrz@stadt-frankfurt.de