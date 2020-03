Stellenbeschreibung











Das ist BNP Paribas Real Estate: ein führendes internationales Immobilienunternehmen mit 5.400 Mitarbeitern weltweit und 850 Mitarbeitern an 11 Standorten in Deutschland. Komplexen Herausforderungen begegnen wir mit höchster Motivation, geballtem Fachwissen und interdisziplinären Lösungen.

In Hamburg suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

PROPERTY MANAGER (M/W/D)

Hamburg | Vollzeit / 40 Stunden pro Woche | unbefristet

Gebäudemanagement in Bestform:

Eigenverantwortliche Betreuung von anspruchsvollen Gewerbeimmobilien

Initiierung und Überwachung von Erst- und Nachvermietungen

Mietvertragsmanagement

Steuerung und Überwachung technischer Dienstleister

Kostenüberwachung und Kostenoptimierung Budget und Reporting

Ihre Erfahrung sichert Qualität:

• Erfolgreich abgeschlossene immobilienspezifische Ausbildung oder entsprechendes Studium

• Mehrjährige Berufserfahrung in der kaufmännischen Objektverwaltung

• Kundenorientierung, unternehmerisches Denken und strukturierte Arbeitsweise

• Sehr gute Deutsch-, und MS-Office-Kenntnisse

• Möglichkeit zur Weiterentwicklung ins Key Account Management

Was wir Ihnen bieten:

• Ein hervorragendes Betriebsklima, kompetente Kollegen und Veranstaltungen, welche die Zusammenarbeit und

• Kommunikation fördern

• Betriebliches Gesundheitsmanagement mit vielfältigen Mitarbeiterangeboten rund um das Thema „Gesundheit“ Leistungsabhängige Vergütungsmodelle: Sie profitieren direkt von unserem gemeinsamen Erfolg

• Betriebliche Altersvorsorge: Mit dem Testsieger BVV können Sie das Alter entspannt auf sich zukommen lassen Profit durch das konzernweite Angebot, wie beispielsweise dem ARVAL-Leasing

• Kulinarische Verkostung am Arbeitsplatz durch Bereitstellung diverser Getränke und Obstkörben

Dynamische Perspektiven in stabilem Umfeld

Die BNP Paribas Gruppe bietet in Deutschland ein einzigartiges Arbeitsumfeld: Unsere 12 Gesellschaften bilden gemeinsam eine lernende Organisation, in der unsere Mitarbeitenden ihr Wissen miteinander teilen und sich dafür einsetzen, dass unsere Kunden von diesem großen Erfahrungsschatz profitieren. Werden Sie Teil unseres Teams, und treiben Sie eine Welt im Wandel mit Ihren eigenen Ideen voran.

Für Ihre Fragen ist Frau Sophia Jäger unter (0)69-298 99-955 sowie per Mail: hr-recruitment.realestate@bnpparibas.com für Sie da. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung als Property Manager (m/w/d) mit Nennung Ihrer Gehaltsvorstellung, dem frühestmöglichen Eintrittstermin und relevanten Zeugnissen über den Bewerben-Button!

BNP Paribas Real Estate | Fritz-Vomfelde-Straße 26 | 40547 Düsseldorf | Deutschland