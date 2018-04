In der Zentrale der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ist im Stabsbereich Einkauf am Arbeitsort Bonn folgender Arbeitsplatz zu besetzen:

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA ) – Anstalt des öffentlichen Rechts – ist eine der größten Immobilieneigentümerinnen Deutschlands. Das Spektrum reicht von Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien über militärische und ehemals militärische Flächen bis hin zu forst- und landwirtschaftlichen Arealen. Kernaufgabe ist die einheitliche Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften des Bundes. Bundesweit arbeiten rund 7.100 Beschäftigte für das kaufmännisch geführte Unternehmen; verteilt auf die Zentrale Bonn und den Direktionen in Berlin, Dortmund, Erfurt, Freiburg, Koblenz, Magdeburg, München, Potsdam und Rostock.

Wesentliche Aufgaben:

Sie beraten die Fachsparten bei der Beschaffung von Dienstleistungen für das Infrastrukturelle-Gebäudemanagement (IGM) – Schwerpunkt Reinigung & Pflege am/im Gebäude – unter Berücksichtigung aller relevanten Rahmenbedingungen

Sie analysieren den Bedarf und planen die damit verbundenen Beschaffungsmaßnahmen

Sie übernehmen die Federführung bei der Erstellung von Vergabeunterlagen (insbesondere Vertragsbedingungen, Leistungsbeschreibung und -verzeichnis, Aufmaßerstellung, Vorkalkulation) in Zusammenarbeit mit den Fachsparten

Sie unterstützen die Vergabestellen bei der Beantwortung von Bewerberfragen und nehmen die fachliche Beurteilung der eingegangenen Angebote vor

Auf dem Arbeitsplatz fallen gelegentliche Dienstreisen innerhalb des gesamten Bundesgebietes an.



Zudem sind für die Einarbeitung in das Aufgabengebiet, in den ersten Monaten, häufigere Dienstreisen nach Hannover notwendig, da der Fachgebietsleiter am Arbeitsort Hannover sitzt.