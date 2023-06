Stellenbeschreibung

Warum GSK?

Wissenschaft, Technologie und Talente vereinen, um Krankheiten gemeinsam einen Schritt voraus zu sein

GSK ist ein globales Biopharma-Unternehmen mit einem besonderen Ziel: Wissenschaft, Technologie und Talente zu vereinen, um gemeinsam Krankheiten vorzubeugen. So können wir die Gesundheit von Milliarden von Menschen positiv beeinflussen und nachhaltigere Aktionärsrenditen erzielen – als ein Unternehmen, in dem sich Menschen entfalten können.

Einen Schritt voraus zu sein bedeutet, Krankheiten nicht nur zu behandeln, sondern auch zu verhindern, um die Gesundheit von 2,5 Milliarden Menschen bis Ende 2030 positiv zu beeinflussen. Unsere Forschung und Entwicklung konzentriert sich auf die Entwicklung einer neuen Generation von Impfstoffen und Arzneimitteln, die die Wissenschaft des Immun­systems, die Humangenetik und fortschrittliche Technologien nutzen, um Infektionskrankheiten, HIV, Krebs und andere immunvermittelte Krankheiten sowie Atemwegs­erkrankungen zu bekämpfen. All dies tun wir mit der Verpflichtung, für alle unsere Interessengruppen verant­wortungsvoll zu handeln, indem wir Innovation, Leistung und Vertrauen in den Vordergrund stellen.

Unsere ehrgeizigen Ziele für die Patienten spiegeln sich in neuen Wachstumsverpflichtungen und einem deutlichen Leistungssprung in den nächsten fünf Jahren wider. Dies bedeutet, dass mehr Impfstoffe und Arzneimittel von GSK, einschließlich innovativer neuer Produkte, mehr Menschen erreichen werden, die sie benötigen, als je zuvor.

Wir sind seit langem davon über­zeugt, dass der Aufbau von Vertrauen der Schlüssel zu einer stärkeren Leistung ist, die dazu beiträgt, Werte für die Aktionäre zu schaffen, Auswirkungen auf die Patienten und die Gesellschaft zu haben und ein Grund dafür ist, dass sich heraus­ragende Menschen dafür ent­scheiden, für und mit uns zu arbeiten. Deshalb ist verantwortungsvolles Handeln ein wesentlicher Bestandteil unserer Strategie. Maßnahmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung sind ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie.

Unser Erfolg hängt entscheidend von unseren Mitarbeitern ab. Unser Ziel ist es nicht nur, gemeinsam Krank­heiten zu besiegen, sondern auch, GSK zu einem Ort zu machen, an dem sich die Menschen wohlfühlen können. Wir möchten, dass GSK ein Ort ist, an dem sich die Menschen inspiriert, ermutigt und heraus­gefordert fühlen, das Beste aus sich herauszuholen, was sie können. Ein Ort, an dem sie sie selbst sein können und sich willkommen, geschätzt und einbezogen fühlen. Wo sie sich weiterentwickeln und für ihr Wohl­befinden sorgen können. Wenn Sie also unsere Ambitionen teilen, sollten Sie sich uns in diesem aufregenden Moment unserer Reise anschließen, um gemeinsam voranzukommen.

Die Organisation Workplace, Real Estate and Facilities (WREF) beauf­sichtigt und betreibt eine Fläche von 16 Millionen Quadratmetern mit über 28.000 GSK- und anderen Mitar­bei­tern, einschließlich aller pharmazeu­tischen F&E-Labore und Pilotanlagen sowie kommerzieller Büroräume für alle GSK-Geschäftseinheiten.

Site Operations Manager – Heidelberg (m/w/d)

Heidelberg

Vollzeit

372482

Der Site Operations Manager – Heidelberg (m/w/d) wird in Zusam­menarbeit mit dem Leiter des F&E-Bereichs des Standorts die Geschäftsstrategien und -prioritäten verstehen und das wissenschaftliche Führungsteam des Standorts bei der Bereitstellung des gesamten Spektrums relevanter WREF-Aktivitäten unterstützen, einschließ­lich harter, weicher und wissen­schaftlicher Dienstleistungen sowie Projekte und kleinere Arbeiten. Im Vordergrund steht die Bereitstellung erstklassiger, vernetzter und konformer Dienstleis­tungen, die es den wissenschaftlichen Mitarbeitern ermöglichen, sich auf die Ziele der Pipeline zu konzentrieren. Die Aufgabe besteht darin, das WREF-Standortteam zu leiten, die Leistung des / der Dienstleister(s) im Rahmen eines Governance-Prozesses anhand zuvor vereinbarter KPIs zu steuern und die Kosten- und Kapitalbudgets des Standorts festzulegen und zu verwalten. Eine wichtige Aufgabe ist es, den Dienstleistern bei der Erbringung wissenschaftlicher Dienstleistungen und der Instand­haltung kritischer Infrastrukturen Anweisungen zu erteilen und Prioritäten zu setzen.

Er arbeitet eng mit dem Bereich Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS) am Standort zusammen und zieht bei Bedarf Experten aus den Bereichen Engineering, Technik, Immobilien, Compliance und Projektmanagement hinzu. Die Einhaltung der Sicherheits- und Konstruktionsvorschriften von GSK und des jeweiligen Landes wird ein Hauptschwer­punkt der Rolle sein, um sicherzustellen, dass der Standort jederzeit konform, sicher und „auditfähig“ ist. Die Rolle wird eine enge Arbeitsbeziehung mit den relevanten Vertretern des EMBL (und anderen Campus-Nutzern) aufbauen, um ein gemeinsames Vorgehen bei gemeinsamen Diensten, Notfallmaßnahmen und anderen Fragen zu gewährleisten. Die Rolle wird Prozesse verbessern, die das betriebliche Bereitstellungsmodell unterstützen, indem sie Dienste integrieren, wo dies möglich ist, Innovationen einführen und sinnvolle Schnittstellen mit anderen GSK-Funktionen innerhalb und außerhalb des Standorts aufbauen.

Aufgaben:

Verantwortung für den WREF-Betrieb am Standort Heidelberg, Leitung des WREF-Teams am Standort, Festlegung von Zielen und Beaufsichtigung der Mitarbeiterentwicklung sowie Festlegung und Umsetzung von WREF-Jahreszielen für den Standort und Entwicklung eines Dreijahres-Masterplans für Einrichtungen.

Aufbau von Beziehungen zu lokalen und regionalen Servicepartner-Teammitgliedern, Vereinbarung und Überwachung des Leistungsumfangs (einschließlich wissenschaftlicher, harter und weicher Dienstleistungen, kleinerer Arbeiten am Standort und Investitionsprojekten) und Vertretung des Standorts Heidelberg bei lokalen und regionalen Servicepartner-Governance-Sitzungen, um sicherzustellen, dass die Leistung effektiv verwaltet wird und die Dienstleistungen gemäß den vereinbarten Leistungsstufen und KPIs erbracht werden. Er genehmigt die Budgets der Servicepartner und rechtfertigt außergewöhnliche Ausgaben, indem er gegebenenfalls Änderungsanträge stellt.

Zusammenarbeit mit EHS, um sicherzustellen, dass unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit den von WREF verwalteten Diensten untersucht und entsprechende Korrektur- und Präventionsmaßnahmen ergriffen werden.

Durch Anleitung von Teammitgliedern und Interessenvertretern (einschließlich EHS) sicherstellen, dass eine Ursachenanalyse durchgeführt wird, wenn Vertragsanforderungen oder die Einhaltung von GSK-Standards oder nationalen Gesetzen nicht erfüllt werden.

Management der folgenden Bereiche: Asbesthaltige Materialien, Drucksysteme, gefährliche Versorgungssysteme, Kühltürme und Brauchwassersysteme (Legionellen), Bau- / Abbruch­arbeiten, Maschinensicherheit, Gebäudesicherheitssysteme, elektrische Hochspannung, gelagerte Flüssigkeiten und Gase, ortsfeste und mobile Hebesysteme, Management gefährlicher Abfälle.

Entwicklung und Vereinbarung von Opex-Budgets für die Erbringung harter, weicher und wissenschaftlicher Dienstleistungen – Priorisierung und Eskalation von Problemen, wenn das Budget nachteilige Auswirkungen auf die Sicherheit und die Einhaltung von Vorschriften haben wird.

Unter Einbeziehung der SMWs (Site Minor Works) und des PPDM (Program Planning & Deliverable Manager) Infrastrukturprojekte auf den Weg bringen, um das Risiko der Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften zu minimieren und das Risiko von Betriebsunterbrechungen durch Verfall und Veralterung zu minimieren. Beaufsichtigung der Durchführung von Kapitalprojekten und SMWs.

Qualifikationen:

BSc in Ingenieurwesen oder in einem ingenieurwissenschaftlichen Fach (bevorzugt) oder in einem wissenschaftlichen Fach.

BSc oder gleichwertige Berufsausbildung in einem technischen Fach.

Sicherheitsqualifikation (bevorzugt).

Fließend in Deutsch und Englisch.

Bevorzugte Qualifikationen / Kompetenzen:

Nachgewiesene Erfahrung im Facility Management, idealerweise in der pharmazeutischen oder chemischen Industrie sowie Erfahrung in der Leitung eines kleinen Teams von Mitarbeitern, der Festlegung von Zielen und der Überwachung der Leistung.

Erfahrung und Kenntnis des Forschungs- und Entwicklungs­prozesses.

Fähigkeit zum Aufbau enger Arbeitsbeziehungen zu wichtigen Interessengruppen, einschließlich Mitgliedern des lokalen Führungs­teams, Dienstleistern, externen Vertragspartnern und Aufsichts­behörden.

Ausgeprägte und effektive schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten (sowohl in Deutsch als auch in Englisch).

Erfahrung im Leistungs­management von Outsourcing-Verträgen mit Dienstleistern, die idealerweise harte, weiche und wissenschaftliche Dienstleistungen in Übereinstimmung mit bestehenden Verträgen und vorab vereinbarten KPIs umfassen.

Kenntnisse der gesetzlichen Vorschriften in den Bereichen Facility Management, Technik und Sicherheit in Deutschland.

Fähigkeit, mit beträchtlicher Selbstständigkeit zu arbeiten und eine natürliche persönliche Autorität zu besitzen.

Kontakt

Bitte senden Sie uns Ihre voll­ständigen Bewer­bungs­unter­lagen unter Angabe der Kennziffer 372482 über unser Bewerbermanagementsystem.

HIER BEWERBEN

Cellzome GmbH a GSK company

Meyerhofstraße 1 | 69117 Heidelberg | Deutschland

www.gsk.com/de-de