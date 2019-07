Beim Präsidium der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist im Servicezentrum Ressourcen, Geschäftsbereich Gebäudemanagement zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle einer*eines Flächenmanagerin*Flächenmanagers (m/w/d) auf unbestimmte Zeit zu besetzen. Die Eingruppierung erfolgt bei der Erfüllung der tarif­rechtlichen Voraussetzungen bis zur Entgeltgruppe 11 TV-L. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt die einer Vollbeschäftigung (zzt. 38,7 Stunden). Teilzeit ist grundsätzlich möglich. Das Land Schleswig-Holstein ist derzeit dabei, die Forschung und Lehre (FuL) der Medizin an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) auf dem Gelände des Universitätsklinikums zu einem medizinischen Forschungscampus zu konzentrieren und zu entwickeln. In diesem Zusammenhang werden in den nächsten Jahren in verschiedenen Bauabschnitten moderne und flexible Labor-, Lehre- und Verwaltungsflächen in Neubauten und teilweise denkmalgeschützten Altbauten entstehen. Für den ersten Bauabschnitt, dem Neubau eines Laborgebäudes, ist der Ausbau in vollem Gange, zwei weitere Forschungsneubauten werden in den nächsten 5 Jahren geplant und gebaut. Die großen FuL-Baumaßnahmen werden nach HB-Bau des Landes Schleswig-Holstein verantwortlich durch die Gebäudemanagement Schleswig Holstein AöR (GMSH) durchgeführt. Um das komplexe Zusammenspiel zwischen Nutzer, Bauherr, Universität und Klinikum zu bewältigen und in diesem Zusammenhang die Umzüge, das Flächenmanagement und Genehmigungsprozesse zu bewerkstelligen, benötigt die Medizinische Fakultät der CAU eine fachlich kompetente Begleitung und sucht für die Abstimmungsprozesse zwischen den Beteiligten zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Flächenmanager*in. Der Aufgabenbereich erstreckt sich insbesondere auf: Koordinierung des Prozesses Flächenbedarfsermittlung und Bearbeitung von Flächen- und Raumbedarfen der Forschung und Lehre der Medizin an der CAU im Besonderen auf dem Forschung und Lehre-Campus am UKSH. Sie erstellen Flächenprogramme, die in die Standortentwicklungsplanung des Medizincampus einfließen.

Sie erarbeiten Bedarfsprognosen unter Berücksichtigung relevanter Eingangsgrößen der einzelnen Einrichtungen.

Sie ermitteln die Flächenbedarfe und erstellen Flächenbilanzen.

Sie entwickeln konzeptionelle und strategische Flächenkonzepte zur Qualitätsverbesserung der räumlichen Bedingungen.

Sie wirken aktiv bei der Weiterentwicklung fachlicher Grundsätze, Methoden, Tools, Kennzahlen und Prozesse im Flächenmanagement mit.

Sie prüfen die baulichen Voraussetzungen für den Einbau von Laborgeräten (technische Ausrüstung, Medien, Gentechnikvorschriften, Brandschutz, Arbeitsschutz) Anforderungen an Ihre Qualifikation: Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit vorzugsweise mit einem gut abgeschlossenen Hochschulstudium (Bachelor / FH-Diplom) der Fachrichtung Wirtschaftsingenieurwesen, Betriebswirtschaft, Architektur, Bauingenieurwesen oder Facility und/oder Immobilien­management. Sie haben Erfahrung bei der Planung, Gestaltung und Realisierung von Umzugsmaßnahmen und Flächenmanagement. Eine konzeptionelle Herangehensweise und Organisationstalent zählen ebenso zu Ihren Stärken wie Durchsetzungsvermögen und Eigeninitiative. Sie verfügen über sehr gute Kommunikationsfähigkeit, auch in englischer Sprache und zeichnen sich durch hohe Belastbarkeit, Flexibilität und Organisationsgeschick aus. Sie haben die Fähigkeit zu strategischem und konzeptionellem Arbeiten mit einem hohen Maß an Eigeninitiative und Selbstständigkeit. Darüber hinaus sind von Vorteil: Kenntnisse der baurechtlichen Vorschriften (z. B. LBO SH, HBBau, DIN 276 (Kosten im Bauwesen), DIN 277 (Grundflächen und Rauminhalte im Bauwesen), Softwarekenntnisse: administrative Verwaltung und Pflege der Raumpläne in AutoCad und der Raumdatenbank, GEFMA (German Facility Management Association)-Richtlinien, MBG SH, ArbStättVO, Vorschriften zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz; Haushaltskenntnisse, Beschaffungsrichtlinien)

Kenntnisse und Verständnis für die besonderen Anforderungen des akademischen Betriebs

Fähigkeit zum Erkennen von Prozessbeziehungen, Schnittstellen und deren Wechsel­wirkungen

Kenntnisse im Projektmanagement

Hohes Verantwortungsbewusstsein und eigenverantwortliche Zielumsetzung

Kommunikations- und Verhandlungsstärke sowie diplomatisches Geschick

Konfliktlösungskompetenzen

Ein zielorientiertes Verständnis von Dienstleistung Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ein: Bewerbungen von Schwerbehinderten und ihnen Gleichgestellten werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt. Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ist bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen weiblichen und männlichen Beschäftigten zu erreichen. Sie bittet deshalb geeignete Frauen, sich zu bewerben und weist darauf hin, dass Frauen bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig berücksichtigt werden. Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund bei uns bewerben. Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (mindestens Lebenslauf, Schul-, Stations-, Arbeitszeugnisse), bei Bewerbungen aus der öffentlichen Verwaltung mit einer aktuellen Beurteilung und ggf. einer Einverständniserklärung zur Einsichtnahme in die Personalakte, richten Sie bitte bis zum 30. August 2019 an Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Gebäudemanagement der CAU

Dr. Uwe Pfründer

Boschstraße 1

24118 Kiel Bei Bewerbungen in Papierform bitten wir um Übersendung von Kopien, da die Bewerbungs­unterlagen nicht zurückgesandt werden. Auf die Vorlage von Lichtbildern/Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich und bitten daher, hiervon abzusehen.