Stellenbeschreibung

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Standort Berlin einen

Kaufmännischen Mitarbeiter für den Bereich Backoffice/Gebäudemanagement (m/w/d)

Ihr Aufgabengebiet:

Kaufmännische Sachbearbeitung für unsere Mietflächen

Unterstützung bei der Vermarktung von temporären Produktionsbüros für Filmproduktionen

Kaufmännische Fuhrparkbetreuung

Angebotsoptimierung und Preisrecherche in Bereichen wie Strom, Versicherung, Mobilfunk etc.

Zusammenarbeit mit dem technischen Facility Management

Ansprechpartner für Kunden und Vertragspartner

Ihr Qualifikationsprofil:

Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation

Gute EDV-Kenntnisse insbesondere MS Office

Organisationstalent und Serviceorientierte Kundenbetreuung

Strukturierte Arbeitsweise, hohes Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit

Wir bieten Ihnen:

Ein motiviertes Team mit flachen Hierarchien und kurze Kommunikationswege

Individuelle und flexible Arbeitszeitmodelle

Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgabenfelder

Spannende berufliche Perspektiven

Weitebildungsmöglichkeiten

Regelmäßige Team-/ Firmenevents

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per PDF mit Angabe zum frühestmöglichen Arbeitsbeginn sowie Ihrer Gehaltsvorstellung unter dem Kennwort „KM-GM“, per E-Mail an bewerbung@cine-plus.de.

Ihr Ansprechpartner ist: Tomislav Presicek