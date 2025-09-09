Stellenbeschreibung
DIBAG Hausverwaltung GmbH
Wir betreuen deutschlandweit Büros, Verwaltungsgebäude, Produktions- und Dienstleistungsgebäude, Sonderobjekte sowie Wohnungen. Die Ausrichtung der Objekte unserer Auftraggeber, der DIBAG Industriebau AG, Wohnungs- und Siedlungsbau Bayern und der Bayerischen Gewerbebau AG sind auf langfristiges Halten ausgelegt. Die Gebäudeausstattung ist hochwertig und technisch anspruchsvoll.
Wir wachsen kontinuierlich weiter. Verstärken Sie unser Team in München als
TECHNISCHE LEITUNG (M/W/D) HAUSVERWALTUNG
IHRE AUFGABEN
- Führung und Weiterentwicklung der ca. 60 Mitarbeitenden
- Organisation und Steuerung der technischen Hausverwaltung (Objektkontrolle/-pflege, Objektbetreuung)
- Koordination und Einsatzplanung der Objektbetreuer/innen und Hausmeister/innen
- Verhandlung von Rahmen- Wartungs- und Dienstleistungsverträgen mit externen Dienstleistern
- Erstellung von technischen Konzepten/ Strategien und deren Umsetzung
- Koordination und Durchführung von Instandsetzungsmaßnahmen
- Reporting an die Geschäftsführung
IHR PROFIL
- Erfolgreiches abgeschlossenes technisches Studium (z. B. Facility Management, Ingenieurwesen)
- Mehrjährige Berufserfahrung in ähnlicher Position
- Hohes technisches Verständnis
- Wirtschaftliches Denken und Handeln
- Souveränes und kompetentes Auftreten sowie eine Hands-on Mentalität
UNSER ANGEBOT
- Verantwortungsvolles Aufgabengebiet mit kurzen Entscheidungswegen
- Ein Team von ca. 60 Mitarbeitenden
- Leistungsorientierte Vergütung
- Mitgestaltung des Unternehmenserfolges
- Modern ausgestatteter Arbeitsplatz und hochwertige technische Ausstattung
- Individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten & regelmäßige Feedbackgespräche
- Arbeitgeberfinanzierte Krankenzusatzversicherung & bezuschusste betriebliche Altersvorsorge
- Firmeneigenes Restaurant & Fitnessstudio mit Sportkursen
- Gute Verkehrsanbindung & kostenfreie Tiefgaragenparkplätze
- Regelmäßige Team- und Unternehmensevents
- Wohnungen für Mitarbeitende können zur Verfügung gestellt werden
KONTAKT
DIBAG Hausverwaltung
Lilienthalallee 25
80939 München
Tel: 089 32 470 488
Ansprechpartnerin: Andrea Taudien
E-Mail: personal@dibag-hausverwaltung.de
Um sich für diesen Job zu bewerben, sende deine Unterlagen per E-Mail an personal@dibag-hausverwaltung.de