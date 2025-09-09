DIBAG Hausverwaltung GmbH

Wir betreuen deutschlandweit Büros, Verwaltungsgebäude, Produktions- und Dienstleistungsgebäude, Sonderobjekte sowie Wohnungen. Die Ausrichtung der Objekte unserer Auftraggeber, der DIBAG Industriebau AG, Wohnungs- und Siedlungsbau Bayern und der Bayerischen Gewerbebau AG sind auf langfristiges Halten ausgelegt. Die Gebäudeausstattung ist hochwertig und technisch anspruchsvoll.

Wir wachsen kontinuierlich weiter. Verstärken Sie unser Team in München als

TECHNISCHE LEITUNG (M/W/D) HAUSVERWALTUNG

IHRE AUFGABEN

Führung und Weiterentwicklung der ca. 60 Mitarbeitenden

Organisation und Steuerung der technischen Hausverwaltung (Objektkontrolle/-pflege, Objektbetreuung)

Koordination und Einsatzplanung der Objektbetreuer/innen und Hausmeister/innen

Verhandlung von Rahmen- Wartungs- und Dienstleistungsverträgen mit externen Dienstleistern

Erstellung von technischen Konzepten/ Strategien und deren Umsetzung

Koordination und Durchführung von Instandsetzungsmaßnahmen

Reporting an die Geschäftsführung

IHR PROFIL

Erfolgreiches abgeschlossenes technisches Studium (z. B. Facility Management, Ingenieurwesen)

Mehrjährige Berufserfahrung in ähnlicher Position

Hohes technisches Verständnis

Wirtschaftliches Denken und Handeln

Souveränes und kompetentes Auftreten sowie eine Hands-on Mentalität

UNSER ANGEBOT

Verantwortungsvolles Aufgabengebiet mit kurzen Entscheidungswegen

Ein Team von ca. 60 Mitarbeitenden

Leistungsorientierte Vergütung

Mitgestaltung des Unternehmenserfolges

Modern ausgestatteter Arbeitsplatz und hochwertige technische Ausstattung

Individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten & regelmäßige Feedbackgespräche

Arbeitgeberfinanzierte Krankenzusatzversicherung & bezuschusste betriebliche Altersvorsorge

Firmeneigenes Restaurant & Fitnessstudio mit Sportkursen

Gute Verkehrsanbindung & kostenfreie Tiefgaragenparkplätze

Regelmäßige Team- und Unternehmensevents

Wohnungen für Mitarbeitende können zur Verfügung gestellt werden

KONTAKT

DIBAG Hausverwaltung

Lilienthalallee 25

80939 München

Tel: 089 32 470 488

Ansprechpartnerin: Andrea Taudien

E-Mail: personal@dibag-hausverwaltung.de