Organisation und Sicherstellung der sach-, fach- und zeitgerechten Durchführung aller mit dem Betrieb und der Betriebssicherheit des DuPont-Mietbereichs in Neu-Isenburg in Zusammenhang stehenden technischen Aufgaben:

Über DowDuPont:

DowDuPont (NYSE: DWDP) ist eine die Unternehmen The Dow Chemical Company und E. I. du Pont de Nemours and Company umfassende Holdinggesellschaft, deren Zweck es ist, drei starke und unabhängige börsennotierte Einheiten in den Bereichen Landwirtschaft, Materialwissenschaften und Spezialprodukte zu bilden, die durch leistungsfähige wissenschaftsbasierte Innovationen branchenführend sind, die Kundenbedürfnisse bestmöglich erfüllen und dazu beitragen sollen, globale Herausforderungen zu meistern.

Über die DowDuPont Specialty Products Division:

DowDuPont Specialty Products, eine Division von DowDuPont (NYSE: DWDP), ist weltweit führend im Bereich technologiebasierter Materialien, Inhaltsstoffe und Lösungen, die dazu beitragen, sowohl Industrien als auch das tägliche Leben zu verändern. Mit Hilfe der Wissenschaft und ihrem Know-how unterstützen unsere Mitarbeiter unsere Kunden darin, ihre besten Ideen voranzutreiben und für wesentliche Innovationen in Schlüsselmärkten wie Electronics, Transportation, Building and Construction, Health and Wellness sowie Food and Worker Safety zu sorgen. DowDuPont beabsichtigt, die Specialty Products Division als eine starke unabhängige Einheit an die Börse zu bringen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.dow-dupont.com.