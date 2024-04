Was Sie mitbringen

Neben Ihrer eigenständigen und zuverlässigen Arbeitsweise sowie einer stark ausgeprägten Dienstleistungsmentalität bringen Sie Folgendes mit:

Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung als Meister*in oder über einen erfolgreichen Abschluss als staatlich geprüfte*r Techniker*in jeweils in der Fachrichtung Heizung-, Klima- und Sanitärtechnik, Elektrotechnik oder einer vergleichbaren Fachrichtung

Sie bringen mehrjährige Berufserfahrung in den Gewerken Heizungs-, Klima-, Kälte-, Lüftungs-, Sanitär- oder Elektrotechnik mit

Ihr Job bei uns

An unserem Standort in Gera übernehmen Sie in einer besonderen Vertrauensstellung die fachliche Betreuung der HKLS-Anlagen vor Ort und sorgen somit für einen reibungslosen und störungsfreien Gebäudebetrieb: