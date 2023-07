Wir suchen Sie! Für unseren Bereich Immobiliensteuerung an unserem Standort in Berlin in Voll- oder Teilzeit als

Senior Projektentwickler*in Immobilien (m/w/div)

Was Sie mitbringen Sie leiten Ihre Projektteams versiert und kommunikationsstark. Dabei verbinden Sie Ihre fachliche Expertise und prozessuale Sicherheit mit der notwendigen Kreativität zum Einbringen von Lösungen bei Projekten, z.B. bei Verwaltungsgebäuden für 3000 Beschäftigte. Mit Ihrem gewinnenden Wesen gelingt Ihnen hierarchieübergreifend eine mühelose Kommunikation und Sie verfügen zusätzlich über: Eine abgeschlossene Hochschulbildung in der Fachrichtung Architektur, Hochbau bzw. Baumanagement oder einer vergleichbaren Fachrichtung

langjährige Berufserfahrung im Projektmanagement bzw. der Projektsteuerung und Projektplanung von der Entwicklung bis zur Übergabe von Immobilien

langjährige Berufserfahrung in der Erstellung von Bedarfsermittlungen und Machbarkeitsstudien zu Baumaßnahmen Ihr Job bei uns Auf der Basis der vorausschauenden Portfolioplanung entwickeln Sie Lösungsvorschläge für aktuelle immobilienbezogen Fragestellungen und bereiten Bauprojekte vor. Die Schwerpunkte der Tätigkeit liegen in folgenden Aufgaben: Projektentwicklung unserer anspruchsvollen Baumaßnahmen z.B. durch Klärung von Nutzeranforderungen Variantenuntersuchungen Machbarkeitsstudien und Bedarfsplanung

Erstellen von Vorplanungskonzepten; von der Projektdefinition und der Abstimmung des Vorgehensmodells über das Aufstellen eines Raum- und Funktionsprogramms sowie der Formulierung von Energie-, Umwelt- und Nachhaltigkeitszielen bis hin zur Ressourcenplanung Ergebnisverantwortung für gewerke- bzw. fachübergreifende Projektgruppen

Erstellen von Berichten und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Monitoren und Steuern von Risiken der laufenden Bauprojekte

Vergabe, Beauftragung, Koordination und Monitoring externer Auftragnehmer

Halten von Präsentationen und Fachvorträgen, z.B. gegenüber dem Direktorium und Gremien Das bieten wir Ihnen Auf Sie wartet ein unbefristeter Job im öffentlichen Dienst. Sicherer geht es nicht. Aber auch darüber hinaus hat Ihnen die DRV Bund Einiges zu bieten: Faire Bezahlung: Entgeltgruppe 13 (TV-DRV Bund), womit Sie ein Jahresgehalt zwischen 60.000 und 84.000 Euro beziehen.

Entgeltgruppe 13 (TV-DRV Bund), womit Sie ein Jahresgehalt zwischen 60.000 und 84.000 Euro beziehen. Gute Aussichten: Spannende und anspruchsvolle Aufgaben mit dem Ziel eines zukunftsorientierten und nachhaltigen Gebäudeportfolios. Raum zur Gestaltung der Prozesse in einem neuen Team und einem sich entwickelnden Themenfeld. Vielfältige Liegenschaften (z.B. Büroflächen, Rechenzentren, Blockheizkraftwerke, Rehabilitationszentren)

Spannende und anspruchsvolle Aufgaben mit dem Ziel eines zukunftsorientierten und nachhaltigen Gebäudeportfolios. Raum zur Gestaltung der Prozesse in einem neuen Team und einem sich entwickelnden Themenfeld. Vielfältige Liegenschaften (z.B. Büroflächen, Rechenzentren, Blockheizkraftwerke, Rehabilitationszentren) Familienfreundlichkeit: Vereinbarkeit von Familie und Beruf, z.B. durch die Möglichkeit des Freizeitausgleichs, flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten und Homeoffice

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, z.B. durch die Möglichkeit des Freizeitausgleichs, flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten und Homeoffice Und noch mehr: Gesundheitsangebote wie Workshops, Betriebssport und Sonderkonditionen bei Sport- und Fitness-Clubs Bei Fragen? Melden Sie sich gern! (Referenznummer: 12-047-2023) Ihr Kontakt: Benjamin Herzog 0151 1245 2131

Ihre Bewerbung können Sie ganz bequem online auf unserem Karriereportal jobs.drv-bund-karriere.de einreichen.