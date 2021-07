Was Sie mitbringen

Ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium (Bachelor oder vergleichbarer Abschluss) in Architektur, Bauingenieurwesen (Hochbau, Baubetrieb und Bauleitung), Baumanagement, Facility Management, Immobilienwirtschaft, Immobilienmanagement, Real Estate, in Ingenieurwissenschaften (zum Beispiel in Elektrotechnik) oder vergleichbare Qualifikation. Mindestens eine dreijährige Berufserfahrung im Baumanagement oder im Immobilienbestandsmanagement, die nicht länger als 5 Jahre zurückliegt. Ein ausgeprägtes Fachwissen und wirtschaftliches Handeln sowie eine besondere Zuverlässigkeit und Integrität.

Ihr Job bei uns

Sie wirken in der ganzheitlichen Betrachtung der Immobiliendezernate mit und zeigen Synergien auf. Sie unterstützen in der Entwicklung einer Immobilienstrategie, von Betriebskonzepten und bei der Erarbeitung von bauprojekt- bzw. immobilienbezogenen DRV-Standards, Qualitätszielen, Servicelevels, Geschäftsprozessbeschreibungen, Gremienvorlagen etc. Sie unterstützen in Grundsatz- und Detailfragen, bei fachlichen Themen, in der Ablauf- und Aufbauorganisation, in der Personalbemessung sowie im Veränderungs- und Changemanagement. Sie fertigen Stellungnahmen zum Bau- und Immobilienbestandsmanagement und schlagen Entscheidungen in schwierigen Grundsatzfragen vor. Sie klären komplexe Sachverhalte und unterstützen bei strategischen, operativen, organisatorischen und inhaltlichen Fragestellungen. Sie beraten und wirken mit im Risikomanagement für die Abteilungsleitung (Risikoidentifizierung und -analyse) und entwicklen Lösungsvorschläge zur Einführung, Durchsetzung und Kontrolle. Sie wirken mit beim Koordinieren und Steuern des Wissensmanagements, bei Audits und in der Qualitätssicherung. Die Tätigkeit erfordert ein gewandtes und sicheres Auftreten.

Es handelt sich um eine besonders korruptionsgefährdete Stelle, die mit Dienstreisen verbunden ist. Die Tätigkeit erfordert den regelmäßigen Umgang mit dem PC (zum Beispiel Word, Excel, IBM Notes, Intranet, MS-Project, CAD- oder CAFM-Programm).