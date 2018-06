ENGIE ist Europas führende Marke für den effizienten Ein­satz von Energien. Mit 3.000 Mit­ar­beitern an 30 Stand­orten eröffnen wir Ihnen in Deutsch­land indivi­duelle Perspek­tiven in einem ab­soluten Zukunfts­markt. Als Teil der ENGIE Deutsch­land verbindet die ENGIE Deutsch­land GmbH Technik-, Energie- und Service­kompetenz zu einem gesamt­heit­lichen Portfolio. Unser fundiertes Wissen in allen Gewerken der Gebäude­technik ist die Basis für überzeu­gende Lösun­gen im komplexen Anlagen­bau, im techni­schen Gebäude­management und für innovative Energie­dienstleis­tungen in den Bereichen Energie-Contrac­ting, Energie­manage­ment und Energie­effizienz. Bereichern Sie unsere Kompetenz­felder Technik, Energie und Service mit Ihrem Know-how!

Zur Verstärkung unseres Teams in Frankfurt suchen wir für den Bereich Facility Services einen

Objektleiter (m/w)

Facility Management

Kennziffer: 18/00101

Ihr eigenverantwortlicher Aufgabenbereich umfasst:

Ganzheitliche Objektbetreuung im Facility Management und die damit verbundene Organisation von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten im technischen als auch infrastrukturellen Bereich

Sicherstellen der ordnungsgemäßen Leistungserbringung und Vertragserfüllung

Ansprechpartner für unsere Kunden und Vertragspartner in Bezug auf Gebäudedienstleistungen

Erstellen und Pflege der gesamten objektbezogenen Auftragsdokumentation

Führung und Steuerung aller projektbezogener Mitarbeiter (z. B. Haustechniker, Subunternehmer)

Aufbau und Pflege von Geschäftsbeziehungen vor Ort

Sie passen perfekt zu uns, wenn Sie folgende Voraussetzungen mitbringen:

Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Meister- oder Technikerausbildung oder ein abgeschlossenes Ingenieurstudium mit gewerkeübergreifenden Kenntnissen im Bereich der Technischen Gebäudeausrüstung.

Während Ihrer mehrjährigen Berufstätigkeit im Facility Management haben Sie idealerweise zudem Kenntnisse im Bereich Elektrotechnik sammeln können und übernehmen auch gerne Führungsverantwortung.

Eine hohe Leistungsbereitschaft und Zielstrebigkeit sowie analytische Fähig­keiten sowie ein gutes Verhandlungsgeschick haben Sie bisher erfolgreich

unter Beweis stellen können. Ihr ausgeprägtes unternehmerisches Denken und Handeln sowie Ihre selbst­ständige und ergebnisorientierte Arbeitsweise sind weitere Stärken, die Sie gewinnbringend einsetzen möchten.

Ihr sicheres Auftreten und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie Kunden- und Dienstleistungsorientierung runden Ihr qualifiziertes Profil für diese Position ab.

Die Zukunft ist sicher und abwechslungsreich!

Sie haben in Zukunft viel vor? Dann freuen Sie sich auf die Vielfalt und individuelle Freiheit bei ENGIE Deutschland und werden Sie Teil unseres Teams! Wir freuen uns auf Ihre Bewer­bung an das Zentrale Recruiting per Online­bewer­bungs­formular.

