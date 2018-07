Zeitpunkt für die Business Unit Industry am Standort Hamburg als





LEITER FACILITY

FIEGE Logistik mit Sitz in Greven sucht Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Business Unit Industry am Standort Hamburg als





















































BEI UNS HAT ALLES SEINEN PLATZ – SIE BALD AUCH?

Dann starten Sie bei uns durch. Wir gehören zu den führenden zehn Logistikdienstleistern in Europa mit 12.338 Mitarbeitern an 178 Standorten in 15 Ländern weltweit. Wir bieten Ihnen als familiengeführtes Unternehmen nicht nur spannende und vielfältige Aufgaben, sondern auch moderne Arbeitsplätze in einem vertrauensvollen Umfeld mit motivierten Kollegen. Nutzen Sie unsere attraktiven und individuellen Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten. Durch unsere flache Hierarchie und kurzen Entscheidungswege vereinfachen wir komplizierte Prozesse und Abstimmungen und erreichen so schnellstmöglich passende

Lösungen. Werden Sie jetzt Teil der FIEGE Gruppe.

IHRE AUFGABEN: Planung, Überwachung und Umsetzung der Bauaktivitäten am Standort

Projektmanagement von der Planung bis zur Bauausführung hinsichtlich kaufmännische und technische Verantwortung für die zu betreuenden Projekte

Koordination und Überwachung externer Dienstleister sowie Management und Verhandlung der Dienstleistungsverträge

Ausarbeitung von Dienstleistungskonzepten

Erstellen von Ausschreibungsunterlagen und Bearbeiten von Ausschreibungen

Verantwortung für Betrieb und Instandhaltung (Inspektionen/Wartung/ Instandsetzung) von gebäuderelevanten Anlagen

Steuerung und Überwachung der vertraglich vereinbarten Infrastrukturellen und technischen Leistungen

Fachliche und disziplinarische Führung der zugeordneten Mitarbeiter

Budgetplanung und Budgetverantwortung







Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Gerne auch per E-Mail an:

saskia.knoch@fiege.com