WIR AM FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR ARBEITSWIRTSCHAFT UND ORGANISATION IAO IN STUTTGART BIETEN IHNEN ZUM NÄCHSTMÖGLICHEN ZEITPUNKT EINE SPANNENDE TÄTIGKEIT ALS

TEAMLEITERIN / TEAMLEITER

»FACILITY MANAGEMENT UND INFRASTRUKTUR«

Das Team »Facility Management und Infrastruktur« ist als interner Dienstleister und Ansprechpartner für alle Belange in den Bereichen Gebäudeausstattung, Raum- und Gebäudeplanung bis hin zur Arbeits­platz­aus­stattung am Fraunhofer IAO zuständig. Zudem fallen die Bereiche Sicherheit und Gesundheitsschutz in das Aufgabengebiet des Teams.

Was Sie mitbringen

Wir suchen eine selbstständig arbeitende, kreative und kommunikative Persönlichkeit mit Durch­setzungs­ver­mögen und Verhandlungssicherheit, die Spaß daran hat, mit eigenen Ideen die Bedarfe/Interessen des Institutes voranzutreiben. Sie sollten über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Facility Management (FH, BA o. Ä.) und/oder über einschlägige Berufserfahrung in den o. g. Themenfeldern verfügen. Zudem sollten Sie große organisatorische Fähigkeiten und Freude am Umgang mit Menschen besitzen. Umfas­sende PC-Kenntnisse (MS Office) setzen wir voraus. Eine abgeschlossene Weiterbildung zur Sicher­heits­fach­kraft wäre wünschenswert. Des Weiteren sollten Sie versiert sein im Umgang mit dem CAFM-System (Famos) und über eine ganzheitliche, zukunftsorientierte Denkweise verfügen.

Was Sie erwarten können

Sie leiten ein Team mit derzeit 3 Mitarbeitenden. Ihre Tätigkeiten sind im Einzelnen:

Management unserer Gebäude, Labore und Büros (ca. 14.000 m²)

Strategische Weiterentwicklung des Facility Managements am Institut

Planung und Projektleitung von Sanierungs- und Renovierungsprojekten

Nutzervertretung bei Neubauprojekten

Ausbau des Energiemanagements und Optimierung der Verbräuche

Erstellen von Raumprogrammen

Ansprechpartnerin / Ansprechpartner für Baumaßnahmen

Ganzheitliche Gebäudeeinrichtungs- und Ausstattungsplanung (Büros, Labor- und Versuchs­ein­richtungen)

Investitionsplanung

Beauftragung und Betreuung externer Dienstleister

Arbeitssicherheit

Wir bieten Ihnen anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben mit Verantwortung und Gestal­tungs­spiel­raum. Des Weiteren fördern und unterstützen wir Sie im Bereich Work-Life-Balance und bieten Ihnen ein umfassendes Aus- und Weiterbildungsangebot.

Anstellung, Vergütung und Sozialleistungen basieren auf dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). Zusätzlich kann Fraunhofer leistungs- und erfolgsabhängige variable Vergütungsbestandteile gewähren.

Die Stelle ist zunächst auf 2 Jahre befristet.

Die Stelle kann auch in Teilzeit besetzt werden.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Die Fraunhofer-Gesellschaft legt Wert auf die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern.

Fraunhofer ist die größte Organisation für anwendungsorientierte Forschung in Europa. Unsere Forschungs­felder richten sich nach den Bedürfnissen der Menschen: Gesundheit, Sicherheit, Kommu­nikation, Mobilität, Energie und Umwelt. Wir sind kreativ, wir gestalten Technik, wir entwerfen Produkte, wir verbessern Verfahren, wir eröffnen neue Wege.

Bitte bewerben Sie sich bis zum 31.07.2018 online unter: https://recruiting.fraunhofer.de/Vacancies/38775/Description/1

Fragen zu dieser Position beantwortet Ihnen gerne:

Herr Claus Pecha

Telefon: +49 711 970-2004

Informationen über das Institut finden Sie im Internet unter:



www.iao.fraunhofer.de