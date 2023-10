Stellenbeschreibung

Ein besseres Leben für alle und sinn­stiftende Aufgaben für unsere Mit­arbei­ter*innen – das ist unser Erfolgs­modell. Seit mehr als 50 Jahren unter­stützt die Deutsche Gesellschaft für Inter­nationale Zusammen­arbeit (GIZ) als Unter­nehmen der Bundes­regierung bei der weltweiten Umsetzung ent­wicklungs­politi­scher Ziele. Gemeinsam mit Partner­organisationen in mehr als 130 Ländern engagieren wir uns in unter­schied­lichsten Projekten. Wenn Sie etwas in der Welt bewegen und sich selbst dabei ent­wickeln möchten, sind Sie bei uns richtig.

Für unseren Standort Bonn suchen wir einen

SACHBEARBEITER*IN TECHNISCHES GEBÄUDEMANAGEMENT

JOB-ID: V000056488

Startdatum: 01.12.2023

Art der Anstellung: Voll- oder Teilzeit

Tätigkeitsbereich

Der Campus Kottenforst ist seit 2018 neuer Lernstandort der Akademie für internationale Zusammenarbeit (AIZ) der GIZ. Er bietet Lehr-, Lern- und Unterkunftsmöglichkeiten für GIZ-Mitarbeiter*innen sowie externe Kund*innen. Als internationales Unternehmen ist der Kundenkreis entsprechend interkulturell und divers. Das Angebot geht von Planungs- und Innovations­work­shops über Auslandsvorbereitungskursen hin zu spezifischen Kompetenzentwicklungs­kursen. Unsere übergeordnete Aufgabe ist es, mit unseren Dienstleistungen einen angenehmen Aufenthalt sowie einen reibungslosen Ablauf der Angebote sicherzustellen.

Die Gruppe Liegenschaftsmanagement als Teil der Abteilung Liegenschaften 1 stellt am „Campus Kottenforst“ alle Liegenschaftsservices bereit, insbesondere technisches, kaufmän­nisches und infrastrukturelles Gebäudemanage­ment. Das Team steuert externe Handwerker für Instandhaltung und Bau sowie Dienstleister im Bereich Reinigung, Catering und Bewachung und nimmt die Betreiberverantwortung für den Standort wahr.

Ihre Aufgaben:

Steuerung der Wartung und Instandhaltung für ausgewählte technische Anlagen (Wärme­pumpen, Photovoltaikanlagen, Absorptions­kältemaschine, Sanitäranlagen, Brandmelde­anlagen, Brauchwasseranlagen, KFZ-Ladestationen, E-Bike-Ladestationen)

Einweisung von Handwerker*innen und Abnahme von Instandhaltungs- und Umbauleistungen

Dokumentation von Instandhaltungsleistungen im Computer aided Facility-Management-System (CAFM) der Liegenschaften

Unterstützung der technischen Gebäudeservices am Standort

Ihr Profil:

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung Anlagenmechaniker*in Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, oder Elektroniker*in für Energie- und Gebäudetechnik oder vergleichbare aktuelle Ausbildung

Erste einschlägige und aktuelle Berufserfahrung im o. g. Aufgabenbereich

Hohe Service- und Kundenorientierung

Interesse an vielfältigen technischen Anwendungen (z. B. Wärmepumpe, Geothermie, Kältetechnik, Photovoltaik, E-Ladeinfrastruktur, Trinkwasserhygiene, Brandmeldeanlage etc.)

Handwerkliches Geschick

Fließende Deutschkenntnisse (C1) und gute Englischkenntnisse (B1)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 05.11.2023.