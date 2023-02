Stellenbeschreibung

Ein besseres Leben für alle und sinn­stiftende Aufgaben für unsere Mit­arbei­ter*innen – das ist unser Erfolgs­modell. Seit mehr als 50 Jahren unter­stützt die Deutsche Gesellschaft für Inter­nationale Zusammen­arbeit (GIZ) als Unter­nehmen der Bundes­regierung bei der weltweiten Umsetzung ent­wicklungs­politi­scher Ziele. Gemeinsam mit Partner­organisationen in mehr als 130 Ländern engagieren wir uns in unter­schied­lichsten Projekten. Wenn Sie etwas in der Welt bewegen und sich selbst dabei ent­wickeln möchten, sind Sie bei uns richtig.

Für unseren Standort Bonn-Röttgen suchen wir eine*n

Wirtschafts­ingenieur*in Facility Management / Versorgungs­ingenieur*in

JOB-ID: V000050322

Startdatum: 01.04.2023

Art der Anstellung: Voll- oder Teilzeit

Tätigkeitsbereich

Das Arbeits­feld der Gruppe Liegen­schaften Bonn-Röttgen umfasst die Abwicklung von allen technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Aufgaben und Dienst­leistungen für die eigenen Gebäude am Standort Bonn-Röttgen. Dazu gehören Aufgaben wie beispiels­weise die Instand­haltung, -setzung und Wartung aller technischen Anlagen, die Beauftragung und Steuerung externer Dienstleister, sowie die Planung und Durch­führung von Bau­projekten.

Ihre Aufgaben:

Betreuung technischer Anlagen wie Geothermie, Photovoltaik, Brandmelde­anlagen, Gebäudeleittechnik, Elektro­tankstellen und weiterer Anlagen in hochtechnisierten Seminar­gebäuden

Betreuung des baulichen, technischen und organisatorischen Brandschutzes am Standort

Leitung von Projekten kleiner bis mittlerer Größe im Fach­bereich

Erstellung von Ausschreibungs­unterlagen für die Aus­schreibung von Wartungs- und Instandhaltungs­leistungen für die o.g. technischen Anlagen

Erstellung von Kosten­schätzungen, Budget­planungen und Budget Monitoring

Mitarbeit bei der Entwicklung von Energieeffizienz- und Nachhaltigkeits­maßnahmen

Mitarbeit im Umwelt­management des Standortes nach Eco Management and Audit Scheme (EMAS)

Einweisung und Arbeits­kontrollen von Fremd­firmen, die Arbeiten an den technischen Gewerken ausführen

Ihr Profil:

Hochschulabschluss in Wirtschafts­ingenieurwesen Facility Management bzw. Versorgungstechnik oder gleichwertige Kenntnisse und Erfahrungen

Mehrjährige, möglichst in Deutschland erworbene, einschlägige Berufs­erfahrung im technischen Gebäude­management

Sachkunde­nachweis im technischen und baulichen Brandschutz bzw. Bereitschaft, sich dahin gehend weiter­zubilden

Erfahrung im Bereich erneuerbarer Energien

Kenntnisse der einschlägigen Gesetze, Verordnungen und Richtlinien

Hohe Leistungs- und Einsatz­bereitschaft, Flexibilität, Team­fähigkeit, Konflikt­fähigkeit

Hohes Verantwortungs­bewusstsein, ausgeprägte Kommunikations­stärke und eine proaktive Arbeits­weise

Sehr gute PC- Anwenderkenntnisse (insbesondere MS Office, CAD sowie CAFM)

Verhandlungs­sichere Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 26.02.2023. Weitere Informationen finden Sie hier: https://jobs.giz.de