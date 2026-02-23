Das Globana Village am Flughafen Leipzig/Halle besteht aus dem Messe- und Eventcampus, einer Kombination aus Globana Airport Hotel mit 158 Zimmern und einem Messe- und Conference Center mit modernen MideSize-Messehallen sowie dem Fashion-Campus um das MMC Mitteldeutsches Mode Center, welches mit über 200 Showrooms namhafter Hersteller und seinen Modemessen die zentrale Distributions- und Beschaffungsplattform für die Modeindustrie und den Modefachhandel in den neuen Bundesländern ist.

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin einen:

Technischen Leiter im operativen Facility-Management (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

Leitung und Organisation des gesamten technischen und infrastrukturellen Objektbetriebs unserer Immobilien am Standort Schkeuditz;

Planung und Umsetzung von Bauen im Bestand, sowie Modernisierungs- und Renovierungsmaßnahmen inkl. Abnahme und Gewährleistungsverfolgung;

Planung und Kontrolle der vorschriftsmäßigen Wartungs- und Prüfzyklen der gebäudetechnischen Anlagen;

Fachliche und disziplinarische Führung der technischen Mitarbeiter;

Steuerung externer Dienstleister, einschließlich Verhandlungen und Kontrolle der Leistungserfüllung;

Erstellung und Überwachung von Budget- und Investitionsplanungen inkl. Reporting an die Geschäftsführung;

Unterstützung der Geschäftsführung bei bauaufsichtlichen Themen, Überwachung und Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften im Bereich Brandschutz und Unfallverhütung

Ihr Profil:

Abgeschlossenes Studium oder Weiterbildung in den Fachrichtungen Bauingenieurswesen, technisches Facility-Management, TGA, Elektrotechnik oder vergleichbar;

Starke Führungskompetenz und Organisationsgeschick;

Entscheidungsfreude;

Kompetenter Umgang mit Mitarbeitern, Kunden und Dienstleistern;

Fundierte Kenntnisse im Bauwesen und Gebäudetechnik

Wenn Sie diese berufliche Herausforderung interessiert und Sie es sich zutrauen, unsere Spezial- und Betreiberimmobilien engagiert und erfolgreich zu verwalten, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie des möglichen Eintrittstermins. Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen ausschließlich per E-Mail an bewerbungFK@globana.com.

Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden:

TGM Gesellschaft für technisches Gebäudemanagement mbH

Frau Sandra Jäger-Alt

Münchener Ring 2

04435 Schkeuditz

E-Mail: bewerbungFK@globana.com