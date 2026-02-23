Stellenbeschreibung
Das Globana Village am Flughafen Leipzig/Halle besteht aus dem Messe- und Eventcampus, einer Kombination aus Globana Airport Hotel mit 158 Zimmern und einem Messe- und Conference Center mit modernen MideSize-Messehallen sowie dem Fashion-Campus um das MMC Mitteldeutsches Mode Center, welches mit über 200 Showrooms namhafter Hersteller und seinen Modemessen die zentrale Distributions- und Beschaffungsplattform für die Modeindustrie und den Modefachhandel in den neuen Bundesländern ist.
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin einen:
Technischen Leiter im operativen Facility-Management (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
- Leitung und Organisation des gesamten technischen und infrastrukturellen Objektbetriebs unserer Immobilien am Standort Schkeuditz;
- Planung und Umsetzung von Bauen im Bestand, sowie Modernisierungs- und Renovierungsmaßnahmen inkl. Abnahme und Gewährleistungsverfolgung;
- Planung und Kontrolle der vorschriftsmäßigen Wartungs- und Prüfzyklen der gebäudetechnischen Anlagen;
- Fachliche und disziplinarische Führung der technischen Mitarbeiter;
- Steuerung externer Dienstleister, einschließlich Verhandlungen und Kontrolle der Leistungserfüllung;
- Erstellung und Überwachung von Budget- und Investitionsplanungen inkl. Reporting an die Geschäftsführung;
- Unterstützung der Geschäftsführung bei bauaufsichtlichen Themen, Überwachung und Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften im Bereich Brandschutz und Unfallverhütung
Ihr Profil:
- Abgeschlossenes Studium oder Weiterbildung in den Fachrichtungen Bauingenieurswesen, technisches Facility-Management, TGA, Elektrotechnik oder vergleichbar;
- Starke Führungskompetenz und Organisationsgeschick;
- Entscheidungsfreude;
- Kompetenter Umgang mit Mitarbeitern, Kunden und Dienstleistern;
- Fundierte Kenntnisse im Bauwesen und Gebäudetechnik
Wenn Sie diese berufliche Herausforderung interessiert und Sie es sich zutrauen, unsere Spezial- und Betreiberimmobilien engagiert und erfolgreich zu verwalten, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie des möglichen Eintrittstermins. Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen ausschließlich per E-Mail an bewerbungFK@globana.com.
Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden:
TGM Gesellschaft für technisches Gebäudemanagement mbH
Frau Sandra Jäger-Alt
Münchener Ring 2
04435 Schkeuditz
E-Mail: bewerbungFK@globana.com
Um sich für diesen Job zu bewerben, sende deine Unterlagen per E-Mail an bewerbungFK@globana.com