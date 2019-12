GOLDBECK zählt mit über 7.200 Mitarbeitern an ca. 70 Standorten sowie einer Gesamtleistung von rund 3,5 Milliarden Euro zu den führenden Bauunternehmen Europas. Als Technologieführer konzipieren, bauen, betreuen und revitalisieren wir maßgeschneiderte Immobilien mit System. Dazu gehören unter anderem Gebäude für die Bereiche Parken, Büroarbeit, Logistik, Produktion, Bildung und Wohnen.



Das GOLDBECK Gebäudemanagement realisiert in erster Linie die technische Objektbetreuung in den Immobilien, die wir für unsere Kunden gebaut haben. So erreichen wir eine optimale Werterhaltung der uns anvertrauten Immobilien.

Facility Manager (m/w/d) für die Objekt- und Kundenbetreuung Bielefeld

Aufgaben Technisches und infrastrukturelles Facility Management / Gebäudemanagement

Objektbegehungen und Planung von Wartungen sowie behördlich geforderter Prüfungen

Umsetzung von Sonderleistungen (Instandsetzungen, Erneuerungen etc.)

Beauftragung und Koordinierung von Nachunter­nehmern

Qualifizierte Kundenberatung inklusive technischer Konzeption

Beratung und Pflege des regionalen Kundenstammes Profil Abgeschlossenes Ingenieurstudium (Bau-/Wirtschafts­ingenieurwesen, Gebäudetechnik, Facility Manage­ment), gerne auch Meister- oder Technikerausbildung mit entsprechender Qualifikation

Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Facility Management

Ausgeprägte Dienstleistungsorientierung

Kommunikationsstärke, Selbstständigkeit sowie organisatorisches Geschick