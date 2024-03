Leitung (m/w/d) des Gebäudemanagements

(bis E 14 TV-L, Vollzeit)

Die HAWK Hildesheim/Holzminden/Göttingen ist eine der niedersächsischen Hochschulen in staatlicher Verantwortung. An den drei Standorten der Hochschule studieren aktuell knapp 6.500 Studierende an insgesamt sechs Fakultäten mit einem breit gestreuten Fächerspektrum.

Gesucht wird eine Führungspersönlichkeit, die aufgrund ihrer hervorragenden fachlichen und persönlichen Qualifikation in der Lage ist, die Leitung des Gebäudemanagements effizient und serviceorientiert zu organisieren und entsprechend den Herausforderungen einer dynamischen Hochschule strategisch weiterzuentwickeln.