Sachbearbeiter*in Facility Management Innere Dienste

Kennziffer: FM 2023/14

Als Abteilung Innere Dienste übernehmen wir ein weites und vielfältiges Spektrum an Aufgaben, zu denen u. a. das kaufmännische Gebäude­management, die Schlüssel- und Ausweis­verwaltung, die Betreuung der Post, das Vertrags­management und das Controlling für extern vergebene Dienst­leistungen und Lieferungen gehören.

Außerdem sind wir auch praktisch tätig: Wir stellen den Hausmeister­dienst und sind durch unser Betriebs­restaurant für die kulinarische Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden verantwortlich.

Als kleines, gut eingespieltes Team legen wir Wert auf ein kollegiales Miteinander, gegenseitige Unterstützung und Vertrauen. Als Sachbearbeiter*in Innere Dienste am Standort Berlin-Wannsee werden Sie uns im Kontakt zu unseren Kolleg*innen am HZB und zu externen Dienstleistern unterstützen. Es erwarten Sie sinnerfüllte und vielfältigen Aufgaben in einem Umfeld, das auf Toleranz großen Wert legt.