Mit dem Aufbau eines zukunftsfähigen Liegenschaftsmanagements entsteht im Saarland etwas Neues!

Das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport übernimmt schrittweise zentrale Elemente des Facility Managements für die Landesimmobilien.

Mit über 400 Gebäuden und mehr als 800.000 m² Bruttogeschossfläche bewirtschaftet das Saarland ein anspruchsvolles und breites Immobilienportfolio – vom Bürogebäude über Förderschulen bis hin zu Gerichts-, Polizei- und Laborgebäuden.