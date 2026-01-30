Stellenbeschreibung
Mit dem Aufbau eines zukunftsfähigen Liegenschaftsmanagements entsteht im Saarland etwas Neues!
Das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport übernimmt schrittweise zentrale Elemente des Facility Managements für die Landesimmobilien.
Mit über 400 Gebäuden und mehr als 800.000 m² Bruttogeschossfläche bewirtschaftet das Saarland ein anspruchsvolles und breites Immobilienportfolio – vom Bürogebäude über Förderschulen bis hin zu Gerichts-, Polizei- und Laborgebäuden.
Bei der organisatorischen Neuaufstellung der Immobilienverwaltung des Saarlandes brauchen wir Sie! Für unser Team brauchen wir motivierte und kreative Köpfe mit der Leidenschaft, gemeinsam etwas Neues aufzubauen, aktiv mitzugestalten und stetig weiterzuentwickeln.
Mit Einsatzbereitschaft und innovativem Denken können Sie als Teil unseres interdisziplinären „Aufbauteams Liegenschaftsmanagement“ neue Strukturen und Prozesse für das kaufmännische, technische und infrastrukturelle Gebäudemanagement unserer saarländischen Immobilien entwickeln.
|Gestalten Sie gemeinsam mit uns die Zukunft des Saarlandes! Wir suchen:
Alle Infos zu den Stellen finden Sie unter
www.saarland.de/ZLM