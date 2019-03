Über Landkreis Potsdam-Mittelmark

1. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark ist einer der erfolgreichsten Landkreise in Brandenburg. Die letzten statistischen Zahlen sprechen für sich. Im Juni 2017 lag die Arbeitslosenquote bei 4,6 %, seit dem 25. November 2015 ist Potsdam-Mittelmark schuldenfrei! Die Zinsbelastung des Kreises spielt keine Rolle mehr. Geld, das früher für Zins und Tilgung aufgewendet wurde, kann für freiwillige Leistungen ausgegeben werden.

2.

Potsdam-Mittelmark hatte im Jahr 2016 mit 7,8% die niedrigste Kinderarmut in ganz Ostdeutschland, nach der Landeshauptstadt Potsdam liegt der Mittelwert des Bruttolohnes in Potsdam-Mittelmark an zweiter Stelle in Brandenburg und auch das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte in der Mittelmark zwischen 2012 und 2015 in jedem Jahr um durchschnittlich 6,5 Prozent zu. Damit ist der Landkreis Spitzenreiter in Brandenburg.

Begünstigt durch die gute Lage und Verkehrsanbindung saugt Potsdam-Mittelmark die Dynamik der Metropolregion Berlin mit auf und ist so im Wettbewerb der Regionen gut aufgestellt.

3.

Die Verwaltung des Landkreises versteht sich als zukunftsorientierter und attraktiver Arbeitgeber. Das heißt, wir erledigen nicht nur Dienstleistungen für unsere Bürgerinnen und Bürgern, sondern tun auch etwas für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Herzstück unserer Verwaltung. Sie machen unser Unternehmen stark. Ihr Wissen, ihre Leidenschaft und ihre Vielfalt nutzen wir bewusst als Chance und Erfolgsfaktor.

4.

Potsdam-Mittemark beschäftigt ca. 1000 Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter an

4 Standorten im Landkreis. Fünf Fachbereiche bieten unterschiedliche Arbeitsmöglichkeiten in vielgestaltigen Berufsfeldern.

5.

Im November 2016 wurde Potsdam-Mittelmark als Kommune des Jahres vom Ostdeutsche Sparkassenverband gekürt. In der Begründung heißt es: „Zukunftstechnologien und traditionelle Produkte sind in Potsdam-Mittelmark, zu Hause. Der Landkreis, berlinnah und doch mitten im Grünen, vereint städtisches und industrielles Ambiente sowie ländliche Großzügigkeit. Potsdam-Mittelmark schafft erfolgreich ein unternehmensfreundliches Klima: Die ortsansässigen Unternehmen haben bereits viele Wirtschaftspreise gewonnen. Zugleich fühlen sich Familien nicht nur wohl, sie freuen sich auch über das umfangreiche Ausbildungsangebot sowie eine hervorragende Infrastruktur mit vielen Freizeitangeboten.