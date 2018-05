Anpacker. Durchstarter. Möglichmacher.



Facility Manager (w/m)

für Betreiber- &

Verkehrssicherungspflichten

Vollzeit, Neckarsulm

Rund 3.200 Filialen. 39 Logistikzentren und Verwaltungsstandorte. Als eines der führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel ist Lidl Bauherr und Betreiber von Immobilien in ganz Deutschland. Ob Neubau, Umbau oder Modernisierung: Wir brauchen Profis, die uns bei diesen Großprojekten unterstützen, sich für nachhaltiges Bauen engagieren und auf Themen wie Energieeffizienz, Immobilieninvestitionen oder Baustandards fokussieren. Erleben Sie einen Einstieg, der sich lohnt – am Hauptsitz von Lidl Deutschland in Neckarsulm.

Ihre Aufgabe

Als Facility Manager (w/m) sind Sie der richtige Ansprechpartner, wenn es um die Aufstellung bzw. die Fortschreibung relevanter Betreiber- oder Verkehrssicherungspflichten (intern und extern) geht.

Zusammen mit Ihren relevanten Schnittstellen erarbeiten und entwickeln Sie Umsetzungsstrategien, um einen deutschlandweiten Standard zu setzen.

Dabei arbeiten Sie eng mit offiziellen Stellen zusammen, beispielsweise wenn es um die Beantwortung und Klärung von Behördenanfragen geht.

Nicht zuletzt tragen Sie einen entscheidenden Teil zur Umsetzung unserer Betreiberpflichten mit bei, indem Sie unter anderem ein entsprechendes Monitoring einsetzen, um insbesondere die internen Sicherheitsprüfungen von Elektronik, Tragwerk und Brandschutz zu überwachen.

Ihr Profil

Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium im Bereich Facility Management, Bau, Versorgungstechnik oder Immobilien

Alternativ: ein Fachwirt (w/m) im Facility Management oder Quereinstieg mit langjähriger Erfahrung im Facility Management

Fundiertes Wissen über alle relevanten baulichen und haustechnischen Gewerke und deren Anforderungen im Betrieb

Mehrjährige Berufserfahrung, idealerweise in einem filialisierenden Unternehmen

Flexibilität, gutes Kommunikationsvermögen und ein hohes ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein

Erfahrung mit Projektarbeit

Sicherer Umgang mit MS Office

Ihr Mehrwert



Wir legen Wert darauf, dass sich Ihr Einstieg bei uns lohnt! Daher profitieren Sie bei uns nicht nur von einer überdurchschnittlichen Vergütung und allen Sozialleistungen eines Großunternehmens: Ein persönlicher Pate macht Sie vom ersten Tag an mit Ihrem Job vertraut und ist Ihr Ansprechpartner für alle Fragen, rund um das Unternehmen. So finden Sie sich bei uns schnell zurecht – und so können Sie von Beginn an das kollegiale Miteinander und die individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten für sich entdecken.

