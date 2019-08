Anpacker. Durchstarter. Möglichmacher. Anpacker. Durchstarter. Möglichmacher. Anpacker. Durchstarter. Möglichmacher. (Junior) Consultant Betriebskostenabrechnung (m/w/d) (Junior) Consultant Betriebskostenaechnung (m/w/d)

Vollzeit, Neckarsulm

Rund 3.200 Filialen. 39 Logistikzentren und Verwaltungsstandorte. Als eines der führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel ist Lidl Bauherr und Betreiber von Immobilien in ganz Deutschland. Wir brauchen Profis, die uns bei der Verwaltung dieser Immobilien unterstützen. Erlebe einen Einstieg, der sich lohnt – am Hauptsitz von Lidl Deutschland in Neckarsulm.

Deine Aufgabe

Als (Junior) Consultant Hausverwaltung erwarten dich viele spannende und abwechslungsreiche Tätigkeiten

Du übernimmst die Spezialistenrolle rund um das Thema Nebenkostenabrechnung für angemietete bzw. vermietete Objekte

Dazu zählt auch die Erstellung von Nebenkostenabrechnungen für Wohn-, Gewerbe- und Sonderimmobilien inkl. Monitoring der Zahlungseingänge

Aber auch die Erstellung von Weiterverrechnungsschlüsseln sowie die Steuerung der Stammdatenpflege bezüglich der Betriebskostenumlage

Sowie das Reporting entsprechender Abrechnungsstatistiken

Dabei hast du Kontakt zu Abteilungen wie Buchhaltung, Recht, Facility Management sowie zu unseren einzelnen Regionalgesellschaften

Dein Profil

Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Immobilien oder abgeschlossene Weiterbildung als Immobilienfachwirt oder vergleichbares

Mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in der Hausverwaltung von Gewerbe- und Wohnimmobilien

Sehr gute Kenntnisse in WEG-Recht, sowie Wohnungswirtschaft

Unternehmerisches Denken und Handeln

Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel

Dein Mehrwert



Wir legen Wert darauf, dass sich dein Einstieg bei uns lohnt! Daher profitierst du bei uns nicht nur von einem überdurchschnittlichen Gehalt und den Sozialleistungen eines Großunternehmens: Ein persönlicher Pate macht dich vom ersten Tag an mit deinem Job vertraut und ist dein Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Unternehmen. So findest du dich bei uns schnell zurecht – und kannst von Beginn an das kollegiale Miteinander und die individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten für dich entdecken.

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und des gewünschten Eintrittstermins über unser Online-Formular.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit verwenden wir im Textverlauf die männliche Form der Anrede. Selbstverständlich sind bei Lidl Menschen jeder Geschlechtsidentität willkommen.





