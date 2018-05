Anpacker. Durchstarter. Möglichmacher.



Projektleiter (w/m)

Energie- &

Kostenmanagement

Vollzeit, Neckarsulm

Rund 3.200 Filialen. 39 Logistikzentren und Verwaltungsstandorte. Als eines der führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel ist Lidl Bauherr und Betreiber von Immobilien in ganz Deutschland. Ob Neubau, Umbau oder Modernisierung: Wir brauchen Profis, die uns bei diesen Großprojekten unterstützen, sich für nachhaltiges Bauen engagieren und auf Themen wie Energieeffizienz, Immobilieninvestitionen oder Baustandards fokussieren. Erleben Sie einen Einstieg, der sich lohnt – am Hauptsitz von Lidl Deutschland in Neckarsulm.

Ihre Aufgabe

Als Projektleiter (w/m) Energie- & Kostenmanagement sind Sie der richtige Ansprechpartner, wenn es um Themen des Kostenmanagements sowie Schnittstellenthemen zum Energiemanagement geht.

Zu Ihrem Aufgabengebiet gehört die Analyse von Reparaturaufträgen, Rechnungen und Verträgen sowie Betriebskostenabrechnungen.

Außerdem unterstützen Sie die konzeptionelle Weiterentwicklung spezifischer FM-Standards für Lidl.

Nicht zuletzt leiten Sie Verbesserungspotentiale für das Facility Management von Lidl aus Ihren Analysen ab.

Ihr Profil

Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium im Bereich Facility Management, Bau oder Immobilien; alternativ: ein Fachwirt (w/m) im Facility Management

Erfahrung in der Leitung von Projekten, gerne im Bereich Kostenmanagement

Fundiertes Wissen über Prozesse im Facility Management insbesondere Themen der Betriebskostenabrechnung

Flexibilität, Teamfähigkeit, ausgeprägtes Organisationstalent, gutes Kommunikationsvermögen und ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein

Sicherer Umgang mit MS Office

Ihr Mehrwert



Wir legen Wert darauf, dass sich Ihr Einstieg bei uns lohnt! Daher profitieren Sie bei uns nicht nur von einer überdurchschnittlichen Vergütung und allen Sozialleistungen eines Großunternehmens: Ein persönlicher Pate macht Sie vom ersten Tag an mit Ihrem Job vertraut und ist Ihr Ansprechpartner für alle Fragen, rund um das Unternehmen. So finden Sie sich bei uns schnell zurecht – und so können Sie von Beginn an das kollegiale Miteinander und die individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten für sich entdecken.





