Rund 3.200 Filialen. 39 Logistikzentren und Verwaltungsstandorte. Als eines der führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel ist Lidl Bauherr und Betreiber von Immobilien in ganz Deutschland. Ob Neubau, Umbau oder Modernisierung: Wir brauchen Profis, die uns bei diesen Großprojekten unterstützen, sich für nachhaltiges Bauen engagieren und auf Themen wie Energieeffizienz, Immobilieninvestitionen oder Baustandards fokussieren. Erlebe einen Einstieg, der sich lohnt – am Hauptsitz von Lidl Deutschland in Neckarsulm.