Consultant Controlling Facility Management (m/w/d) Consultant Controlling Facility Management (m/w/d)

Vollzeit, Neckarsulm

Rund 3.200 Filialen. 39 Logistikzentren und Verwaltungsstandorte. Als eines der führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel ist Lidl Bauherr und Betreiber von Immobilien in ganz Deutschland. Ob Neubau, Umbau oder Modernisierung: Wir brauchen Profis, die uns bei diesen Großprojekten unterstützen, sich für nachhaltiges Bauen engagieren und auf Themen wie Energieeffizienz, Immobilieninvestitionen oder Baustandards fokussieren. Erlebe einen Einstieg, der sich lohnt – am Hauptsitz von Lidl Deutschland in Neckarsulm.

Deine Aufgabe

Als Controller im Facility Management bist du bereichsübergreifender Ansprechpartner für Kollegen und unsere Regionalgesellschaften zum Thema Sachkosten

Dabei wirkst du bei der Sachkostenplanung mit und entwickelst Strategien zur Realisierung der definierten Budgets und Ziele im Bereich Facility Management

Hierzu analysierst du Kostenentwicklungen und identifizierst Maßnahmen zur Kostenoptimierung

Die Kontrolle des Plan-Ist-Vergleichs gehört ebenso zu deinen Aufgaben wie die Bearbeitung der monatlichen Erfolgsrechnung im Bereich Facility Management

Deine Arbeitsergebnisse fasst du regelmäßig in Management Reportings und Präsentationen zusammen und bist auch für Ad-hoc-Reportings und Sonderauswertungen stets der richtige Ansprechpartner

Dein Profil

Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, optimaler Weise mit Vertiefung Controlling oder Facility Management

Relevante Berufserfahrung im Bereich Controlling, möglichst mit Erfahrungen im Facility Management oder im Bereich Bau / Immobilien

Fundierte Kennnisse in SAP FI/CO und MS Office-Kenntnisse, insbesondere Excel

Ausgeprägtes Zahlenverständnis und analytisches Denkvermögen

Eigenverantwortliche Arbeitsweise sowie Kommunikationsstärke und Organisationsfähigkeit

Dein Mehrwert



Wir legen Wert darauf, dass sich dein Einstieg bei uns lohnt! Daher profitierst du bei uns nicht nur von einem überdurchschnittlichen Gehalt und den Sozialleistungen eines Großunternehmens: Ein persönlicher Pate macht dich vom ersten Tag an mit deinem Job vertraut und ist dein Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Unternehmen. So findest du dich bei uns schnell zurecht – und kannst von Beginn an das kollegiale Miteinander und die individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten für dich entdecken.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit verwenden wir im Textverlauf die männliche Form der Anrede. Selbstverständlich sind bei Lidl Menschen jeder Geschlechtsidentität willkommen.





