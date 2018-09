Anpacker. Durchstarter. Möglichmacher.



Facility Manager (w/m)

Schwerpunkt Technik

Vollzeit, Neckarsulm

Rund 3.200 Filialen. 39 Logistikzentren und Verwaltungsstandorte. Als eines der führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel ist Lidl Bauherr und Betreiber von Immobilien in ganz Deutschland. Ob Neubau, Umbau oder Modernisierung: Wir brauchen Profis, die uns bei diesen Großprojekten unterstützen, sich für nachhaltiges Bauen engagieren und auf Themen wie Energieeffizienz, Immobilieninvestitionen oder Baustandards fokussieren. Zudem benötigen wir tatkräftige Unterstützung, wenn es um die operative Instandhaltung unseres Hauptsitzes in Neckarsulm geht. Erleben Sie einen Einstieg, der sich lohnt!

Ihre Aufgabe

Als Facility Manager (w/m) mit Schwerpunkt Technik sind Sie an unserem Hauptsitz in Neckarsulm für die Einhaltung unserer Betreiberpflichten verantwortlich.

Dies umfasst das Reparatur- und Wartungsmanagement sowie die Instandhaltung des technischen Inventars.

Darüber hinaus verantworten Sie den Einkauf und das Qualitätsmanagement der benötigten Dienstleistungen.

Wenn es um unsere internen Prozesse geht, haben Sie stets deren Effizienz im Blick, erarbeiten bei Bedarf Optimierungsansätze und setzen diese um.

Zudem haben Sie die fachliche Verantwortung über das Haustechniker-Team, welches Sie tatkräftig unterstützt.

Ihr Profil

Erfolgreich abgeschlossenes Studium des Facility Managements, der Immobilienwirtschaft oder Bauwesen mit erster Berufserfahrung

Fundiertes Wissen über relevante haustechnische Gewerke oder Dienstleistungen sowie erste Erfahrung im Projektmanagement

Unternehmerisches sowie wirtschaftliches Denken und Handeln

Flexibilität, Verhandlungssicherheit, Organisationsstärke und Verantwortungsbewusstsein

Sicherer Umgang mit den MS Office, idealerweise Grundkenntnisse in CAD

Ihr Mehrwert



Wir legen Wert darauf, dass sich Ihr Einstieg bei uns lohnt! Daher profitieren Sie bei uns nicht nur von einer überdurchschnittlichen Vergütung und allen Sozialleistungen eines Großunternehmens: Ein persönlicher Pate macht Sie vom ersten Tag an mit Ihrem Job vertraut und ist Ihr Ansprechpartner für alle Fragen, rund um das Unternehmen. So finden Sie sich bei uns schnell zurecht – und so können Sie von Beginn an das kollegiale Miteinander und die individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten für sich entdecken.





→ Jetzt bewerben