Anpacker. Durchstarter. Möglichmacher. Junior Consultant (m/w/d) Facility Management Systeme

Vollzeit, Neckarsulm

Rund 3.200 Filialen. 39 Logistikzentren und Verwaltungsstandorte. Als eines der führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel ist Lidl Bauherr und Betreiber von Immobilien in ganz Deutschland. Ob Neubau, Umbau oder Modernisierung: Wir brauchen Profis, die uns bei diesen Großprojekten unterstützen, sich für nachhaltiges Bauen engagieren und auf Themen wie Energieeffizienz, Immobilieninvestitionen oder Baustandards fokussieren. Erlebe einen Einstieg, der sich lohnt – am Hauptsitz von Lidl Deutschland in Neckarsulm.

Deine Aufgabe

Im Bereich Facility Management Systeme (CAFM) bist du Initiator und Entwickler neuer Ideen und Prozesse.

Deine Unterstützung ist bei der Implementierung, Optimierung und Weiterentwicklung der CAFM-Systeme gefragt.

Dies beinhaltet unter anderem auch die Abstimmung mit Projektmitarbeitern, externen Dienstleistern oder die Erstellung von Auswertungen für Entscheidungsträger.

Die Erstellung von Schulungsunterlagen und die anschließende Planung und Durchführung von Schulungsveranstaltungen runden das Aufgabengebiet dieser Tätigkeit ab.

Dein Profil

Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit wirtschaftswissenschaftlichem Hintergrund, idealerweise im Immobilienbereich oder Wirtschaftsinformatik

Sehr hohe analytische Kompetenz kombiniert mit einer selbstständigen, strukturierten und eigenverantwortlichen Arbeitsweise

Teamfähigkeit, schnelle Auffassungsgabe und Kommunikationsstärke

Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel

Dein Mehrwert



Wir legen Wert darauf, dass sich dein Einstieg bei uns lohnt! Daher profitierst du bei uns nicht nur von einem überdurchschnittlichen Gehalt und den Sozialleistungen eines Großunternehmens: Ein persönlicher Pate macht dich vom ersten Tag an mit deinem Job vertraut und ist dein Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Unternehmen. So findest du dich bei uns schnell zurecht – und kannst von Beginn an das kollegiale Miteinander und die individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten für dich entdecken.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit verwenden wir im Textverlauf die männliche Form der Anrede. Selbstverständlich sind bei Lidl Menschen jeder Geschlechtsidentität willkommen.





