Vollzeit, Neckarsulm

Rund 3.200 Filialen. 39 Logistikzentren und Verwaltungsstandorte. Als eines der führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel ist Lidl Bauherr und Betreiber von Immobilien in ganz Deutschland. Ob Neubau, Umbau oder Modernisierung: Wir brauchen Profis, die uns bei diesen Großprojekten unterstützen, sich für nachhaltiges Bauen engagieren und auf Themen wie Energieeffizienz, Immobilieninvestitionen oder Baustandards fokussieren. Erlebe einen Einstieg, der sich lohnt – am Hauptsitz von Lidl Deutschland in Neckarsulm.

Deine Aufgabe

Als (Junior) Facility Manager implementierst du intern Facility Management-Konzepte, erstellst die dazu benötigten Schulungsunterlagen stehst als Ansprechpartner für Fragen zur Verfügung

Du nimmst somit eine interne Dienstleistungsfunktion ein und bildest als kommunikativer Mitarbeiter die Schnittstelle zwischen unseren Niederlassungen und den Fachbereichen Lagerbau, Immobilien und Beschaffung

Weiterhin überwachst du die operative Betreuung unserer Filialen sowie die Beauftragung und Steuerung der externen Dienstleister

Darüber hinaus nutzt du CAFM-Systeme und bereitgestellte Reportings zur Steuerung und Justierung

Dein Profil

Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit wirtschaftswissenschaftlichem Hintergrund, idealerweise in den Bereichen Immobilien, Facility Management oder Wirtschaftsingenieurwesen

Eine schnelle Auffassungsgabe und Lernbereitschaft, vor allem in Bezug auf das Erlernen von neuen Systemen

Stark ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten kombiniert mit einem sicheren und kompetenten Auftreten sowie Durchsetzungsvermögen

Sicherer Umgang mit den MS Office Programmen

Führerschein Klasse B

Reisebereitschaft

Dein Mehrwert



Wir legen Wert darauf, dass sich dein Einstieg bei uns lohnt! Daher profitierst du bei uns nicht nur von einem überdurchschnittlichen Gehalt und den Sozialleistungen eines Großunternehmens: Ein persönlicher Pate macht dich vom ersten Tag an mit deinem Job vertraut und ist dein Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Unternehmen. So findest du dich bei uns schnell zurecht – und kannst von Beginn an das kollegiale Miteinander und die individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten für dich entdecken.

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und des gewünschten Eintrittstermins über unser Online-Formular.

