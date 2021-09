Stellenbeschreibung

Wir sind einer der führenden Betreiber von Spielstätten in Deutschland. Mit über 400 mehrfach ausgezeichneten Spielstätten und rund 2.700 Mitarbeitern setzen wir Trends am Markt. Innovative Freizeitangebote in hochwer­tigem Ambiente sowie erstklassiger Service unserer freundlichen Service-Teams bestimmen die Qualitätsstan­dards in den Löwen Play Filialen. Mit mehr als 30 Jahren professioneller Branchen-Erfahrung steht Löwen Play für seriösen Wettbewerb und verlässliche Geschäftsbeziehungen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort in Vollzeit

Sachbearbeiter Immobilien / Property Manager (m/w/d)

Einsatzort: Bingen am Rhein

Quereinsteiger?

Facility Manager (m/w/d), Hausverwalter (m/w/d), Immobilienfachmann/- frau, Kaufmann (m/w/d) der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, Immobilienfachwirt (m/w/d), Buchhalter (m/w/d), Rechnungsprüfer (m/w/d), Steuerfachangestellter (m/w/d)

Wir bieten:

Flexible Arbeitszeiten mit einer attraktiven Gleitzeitregelung

Home-Office nach Absprache möglich

Gründliche Einarbeitung in ein verantwortungsvolles Aufgabengebiet

Kompetentes und herzliches Team mit echtem Teamgeist

Kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien

Vermögenswirksame Leistung sowie Bezuschussung zur betrieblichen Altersvorsorge und Mitarbeiterrabatte

Getränke, Kaffee, Obst und Snacks gratis

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Parkplätze vor der Tür, gute Anbindung an die Autobahn

Aufgabenbereich:

Prüfen, Ausformulieren und Deuten von Gewerbemietverträgen

Schnittstelle zur Abteilung Buchhaltung zur Bewertung von Mietverträgen gemäß IFRS 16

Schnittstelle zur Abteilung Baumanagement

Berechnung und Erfassung von Indexierungs­gesuchen

Datenerfassung und -aktualisierung in Verwaltungssoftware

Anforderungen:

Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise im Immobilienbereich oder als Rechtsanwaltsfachangestellter (m/w/d)

Idealerweise Berufserfahrung in der Hausverwaltung oder gewerblichen Immobilienbranche

Grundkenntnisse im allgemeinen Gewerbemietrecht

Hohe Affinität für Zahlen sowie sehr gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift

Spaß am ergebnisorientierten Telefonieren und Verhandeln mit Vermietern

Stabile MS-Office-Anwenderkenntnisse, insbes. Word und Excel

Teamfähigkeit sowie ein sorgfältiger und gewissenhafter Arbeitsstil

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewer­bung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit über unser Bewerberportal. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter der Rufnummer 06721 155 505 zur Verfügung.