Zur Unterstützung in der Zentralen Einrichtung „Facility Management“ suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen/eine

Elektro­techniker*in oder Elektro­meister*in als Teamleiter*in Technik (m/w/d)

IHRE AUFGABEN:

  • Sie übernehmen die fachliche Führung von Mitarbeitenden im Bereich Technik
  • eigenständige Planung und aktive Überwachung von Prüfungs-, Wartungs- und Instandhaltungs­arbeiten an HKLS und Elektro­anlagen
  • Umsetzen von Instandsetzungs- und Modernisierungs­maßnahmen im Bereich der technischen Gebäude­ausrüstung
  • Vorbereitung von Leistungs­verzeichnissen und Unterstützung des Vergabe­prozesses
  • Mitwirkung bei der Integration und dem Betrieb eines Energie­management­systems nach ISO 50001
  • aktive Mitarbeit bei der Nutzung und der Weiterentwicklung unseres CAFM‑Systems (Archibus)
  • Tätigkeit als verantwortliche Elektro­fachkraft nach DIN VDE 1000‑10
  • Teilnahme am Rufbereitschafts­dienst nach umfassender Einarbeitung

IHR PROFIL:

  • Abgeschlossene elektrotechnische Berufsausbildung mit Weiterbildung zum*r Techniker*in oder Meister*in oder vergleichbare Qualifikation bzw. gleichwertige Fähigkeiten und Erfahrungen
  • Erfahrung im Bereich Energie- und Gebäude­technik, Gebäude­leittechnik und EIB
  • Idealerweise Kenntnisse in der Mittel­spannung und Schaltberechtigung
  • Sicherer Umgang mit Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) sowie Adobe etc.
  • Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise, Teamfähigkeit, starke Kommunikations- und Präsentations­fähigkeiten sowie eine service­orientierte Haltung
  • Bereitschaft zur Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen

UNSER ANGEBOT:

  • Eine unbefristete Beschäftigung nach den Regelungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD). Das Entgelt richtet sich je nach Qualifikation nach dem Tarifvertrag EntgO Bund bis zur Entgeltgruppe 10
  • Sozialleistungen entsprechend den Regelungen für den öffentlichen Dienst, einschließlich einer zusätzlichen Alters­versorgung durch die Versorgungs­anstalt des Bundes und der Länder
  • Eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit moderner Ausstattung in einem internationalen und dynamischen Umfeld
  • Ein gutes Arbeitsklima mit einem kollegialen Umgang in einem service­orientierten Team

Das Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie in Dortmund (https://www.mpi-dortmund.mpg.de) ist Teil der Max-Planck-Gesellschaft (MPG), einer weltweit führenden Forschungs­organisation, und betreibt biomedizinische Grundlagen­forschung auf höchstem Niveau. In den Abteilungen, zahlreichen Forschungs­gruppen sowie Service­einrichtungen des Instituts arbeiten ca. 350 Mitarbeitende und Gäste aus über 30 Nationen.

Die Max-Planck-Gesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, mehr schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Bewerbungen Schwerbehinderter sind ausdrücklich erwünscht. Ferner strebt die Max-Planck-Gesellschaft nach Geschlechter­gerechtigkeit und Vielfalt und möchte den Anteil von Frauen in den Bereichen erhöhen, in denen sie unterrepräsentiert sind. Frauen werden deshalb ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben.

Kontakt

Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie
Otto-Hahn-Str. 11
44227 Dortmund

www.mpi-dortmund.mpg.de


