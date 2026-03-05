Stellenbeschreibung
Zur Unterstützung in der Zentralen Einrichtung „Facility Management“ suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen/eine
Elektrotechniker*in oder Elektromeister*in als Teamleiter*in Technik (m/w/d)
IHRE AUFGABEN:
- Sie übernehmen die fachliche Führung von Mitarbeitenden im Bereich Technik
- eigenständige Planung und aktive Überwachung von Prüfungs-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an HKLS und Elektroanlagen
- Umsetzen von Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung
- Vorbereitung von Leistungsverzeichnissen und Unterstützung des Vergabeprozesses
- Mitwirkung bei der Integration und dem Betrieb eines Energiemanagementsystems nach ISO 50001
- aktive Mitarbeit bei der Nutzung und der Weiterentwicklung unseres CAFM‑Systems (Archibus)
- Tätigkeit als verantwortliche Elektrofachkraft nach DIN VDE 1000‑10
- Teilnahme am Rufbereitschaftsdienst nach umfassender Einarbeitung
IHR PROFIL:
- Abgeschlossene elektrotechnische Berufsausbildung mit Weiterbildung zum*r Techniker*in oder Meister*in oder vergleichbare Qualifikation bzw. gleichwertige Fähigkeiten und Erfahrungen
- Erfahrung im Bereich Energie- und Gebäudetechnik, Gebäudeleittechnik und EIB
- Idealerweise Kenntnisse in der Mittelspannung und Schaltberechtigung
- Sicherer Umgang mit Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) sowie Adobe etc.
- Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise, Teamfähigkeit, starke Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten sowie eine serviceorientierte Haltung
- Bereitschaft zur Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen
UNSER ANGEBOT:
- Eine unbefristete Beschäftigung nach den Regelungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD). Das Entgelt richtet sich je nach Qualifikation nach dem Tarifvertrag EntgO Bund bis zur Entgeltgruppe 10
- Sozialleistungen entsprechend den Regelungen für den öffentlichen Dienst, einschließlich einer zusätzlichen Altersversorgung durch die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
- Eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit moderner Ausstattung in einem internationalen und dynamischen Umfeld
- Ein gutes Arbeitsklima mit einem kollegialen Umgang in einem serviceorientierten Team
Das Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie in Dortmund (https://www.mpi-dortmund.mpg.de) ist Teil der Max-Planck-Gesellschaft (MPG), einer weltweit führenden Forschungsorganisation, und betreibt biomedizinische Grundlagenforschung auf höchstem Niveau. In den Abteilungen, zahlreichen Forschungsgruppen sowie Serviceeinrichtungen des Instituts arbeiten ca. 350 Mitarbeitende und Gäste aus über 30 Nationen.
Die Max-Planck-Gesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, mehr schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Bewerbungen Schwerbehinderter sind ausdrücklich erwünscht. Ferner strebt die Max-Planck-Gesellschaft nach Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt und möchte den Anteil von Frauen in den Bereichen erhöhen, in denen sie unterrepräsentiert sind. Frauen werden deshalb ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben.
Kontakt
Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie
Otto-Hahn-Str. 11
44227 Dortmund