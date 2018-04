Koordination der wirtschaftlichen Betriebsführung, Wartung, Instandhaltung und Sicherheit der

technischen Gebäudeausstattungen

Koordination, Einweisung und Qualitätskontrolle von Handwerker und Wartungsfirmen

Dokumentation des Ist-Zustands der Gebäude und gebäudetechnischen Anlagen inklusive Ausführung

aller erforderlichen Aufgaben

Verarbeitung von technischen Prozessen in FM-Systeme

Kleine Umfänge an Renovierungs-, Reparatur- und Aufbauarbeiten

Die Mode Service B.V. & Co. KG ist ein Tochterunternehmen der Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf.Wir erbringen an ca. 70 Standorten in Deutschland Dienstleistungen im Bereich Instore Logistik,Replenishment & Fulfillment sowie Facility Management.

WAS SIE MITBRINGEN

Abgeschlossene Ausbildung als Elektroinstallateur, Kältetechniker oder Lüftungstechniker

Idealerweise Berufserfahrung in der Betreuung von Einzelhandelsflächen und deren technischen

Gewerke

Motivation, Flexibilität, Organisationsgeschick und sicheres Auftreten

Eigenverantwortliches Arbeiten und Einsatzbereitschaft

Bereitschaft zu Reisetätigkeiten innerhalb Ihrer Region

Sicherer Umgang mit MS-Office ist zwingend erforderlich und erste Erfahrungen mit SAP-PM sind

wünschenswert

SIND SIE NEUGIERIG GEWORDEN & SUCHEN EINE NEUE HERAUSFORDERUNG?

Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbungsunterlage mit Angabe Ihres möglichen

Einstiegstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an:

Mode Service B.V. & Co. KG über Peek & Cloppenburg KG

Geschäftsleitung

Klosterstr. 30

40211 Düsseldorf

Oder per E-Mail an: bernd.joa@modeservice.de