Im Frühjahr 2019 eröffnet Möbel Rieger in Heilbronn ein neues großes Einrichtungshaus mit anspruchsvoller technischer Ausstattung. Für das gesamte Facility Management des neuen Hauses suchen wir schnellstmöglich Sie (m/w) als

Ihre Aufgabe ist es, für eine jederzeit einwandfreie Funktion des Gebäudekomplexes zu sorgen. Sie ko­or­di­nie­ren alle anfallenden Arbeiten rund um Elektro, EDV, Sicherheit, Heizung, Sanitär und Reinhaltung, erle­digen selbständig Prüf- und Wartungsarbeiten sowie kleine Reparaturarbeiten und packen überall mit an.

Idealerweise sind Sie Meister der Elektrobranche, haben Kenntnisse in Heizungs- und Klimatechnik und besitzen Allrounder-Erfahrung.

Wir bieten Ihnen einen sicheren verantwortungsvollen Arbeitsplatz mit Zukunft, eine gute leistungsgerechte Bezahlung sowie die Sozialleistungen eines großen erfolgreichen Familienunternehmens.

Interessiert? Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an

Möbel Rieger GmbH & Co. KG

z. Hd. Personalabteilung

Holzheimer Straße 2

73037 Göppingen

oder per E-Mail an: bewerbung@moebel-rieger.de

Website: www.moebel-rieger.de