Stellenbeschreibung

Willkommen im Team!

Schätzen Sie eigenverantwortliches Arbeiten und ein kollegiales Umfeld? Dann bewerben Sie sich bei uns. Unterstützen Sie unser Team in der M-Service GmbH und gestalten Sie unseren gemeinsamen Erfolg aktiv mit!

Aufgrund einer Neuausrichtung suchen wir Sie als neues Teammitglied in der M-Service GmbH. In dieser Funktion sind Sie für das kaufmännische Gebäudemanagement der MünchenerHyp sowie die Steuerung sämtlicher damit zusammenhängender Aufgaben verantwortlich. Sie sind erster Ansprechpartner für interne und externe Anfragen hinsichtlich des kaufmännischen Gebäude- und Kostenmanagements.

Ihre Aufgaben

Sie sind zuständig für die Steuerung des Aufgabenbereichs Kaufmännisches Gebäudemanagement im interdisziplinären Team Facility Management

In Ihrer Rolle verwalten Sie die bankeigenen Immobilien

Sie sind verantwortlich für die Planung der Budgetierung

Auch die Unterstützung im Vertragsmanagement gehört zu Ihrem Aufgabenbereich

Darüber hinaus sind Sie zuständig für die Durchführung von Ausschreibungen, ebenso wie deren Vergabe und Kostencontrolling

Ihre Qualifikation

Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, gern mit Weiterbildung zum Betriebswirt, Immobilienkaufmann (m|w|d) oder ähnliches

Erfahrung im kaufmännischen Gebäudemanagement bringen Sie mit

Interdisziplinäres Arbeiten ist für Sie selbstverständlich

Ein sicheres Auftreten und souveräne Kommunikation zählen zu Ihren Stärken

Eine selbständige, strukturierte Arbeitsweise und Entscheidungsfreude zeichnen Sie aus

Ihre Perspektiven

Wir sind eine national und international erfolgreiche Immobilienbank und Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Als eine der größten Genossenschaftsbanken in Deutschland fühlen wir uns einer nachhaltigen Geschäftspolitik in besonderer Weise verpflichtet. Unsere Finanzierungslösungen sowie unsere Pfandbriefe am Kapitalmarkt werden regelmäßig ausgezeichnet.

Das erwartet Sie:

Attraktive Vergütung

Flexible Arbeitszeiten

Vielfältige Sozialleistungen

Betriebliche Altersvorsorge

Fachliche und persönliche Entwicklung im Rahmen interner und externer Fortbildungen und nebenberuflicher Weiterbildungen

Erfahren Sie hier mehr über uns und unsere Leistungen.

Bei Interesse senden Sie uns bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühesten Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung online über unser Bewerbungsformular zu.

Wir wertschätzen Vielfalt und freuen uns auf Ihre Bewerbung – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.

* Aus Gründen der Nachhaltigkeit bitten wir Sie, auf Papierbewerbungen zu verzichten.

Kontakt

Tobias Schultz

Personalreferent

Münchener Hypothekenbank eG

Karl-Scharnagl-Ring 10 | 80539 München

Telefon: +49 89 5387 – 2068