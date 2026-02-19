Facility Manager / Process Manager FM (m/w/d)*

Standort

München, Deutschland

Der Zentralbereich Real Estate & Services ist verantwortlich für die Bereitstellung der Infrastruktur für ein modernes und bedarfsgerechtes Arbeitsumfeld weltweit.

Zur Verstärkung unseres hochmotivierten Facility-Management-Operations-Teams suchen wir Sie als Prozessmanager für den infrastrukturellen Gebäudebetrieb mit den Schwerpunkten Innenraumbegrünung, Außenanlagenbetreuung, Gebäudereinigung, Verkehrssicherheit und Abfallmanagement. Dabei übernehmen Sie aktiv die Steuerung unserer Facility-Management-Dienstleister und monitoren laufend die Qualität und Kosten des Gebäudebetriebs sowie kaufmännischer, infrastruktureller und technischer FM-Leistungen. Sie führen verschiedene Auditierungen durch und sichern administrativ das Qualitätsniveau für unsere Nutzer.

Sie unterstützen unser zertifiziertes Umweltmanagementsystem und sind für das Reporting der relevanten Kennzahlen zuständig.

Ihre Aufgaben

Steuerung des Dienstleisters für Innenbegrünung, Außenanlagenpflege, Gebäudereinigung, Verkehrssicherheit und Abfallmanagement

Durchführen von Audits und laufende Qualitätssicherung

Weiterentwicklung der genannten Aufgaben im Rahmen unserer Arbeitsplatz-Transformation der Büroumgebung

Begleitung von Bau- und Infrastrukturmaßnahmen mit Fokus auf Umwelt- und Energiemanagement sowie Außenanlagen

Sicherstellung der Einhaltung referatsinterner Budgets sowie der Termin- und Kostenverfolgung

Unterstützung des Umwelt- und Energieteams am Standort München: Initiierung und Begleitung von Maßnahmen sowie Mitwirkung bei der Definition und Monitoring der Umwelt- und Energieziele

Termingerechte Erfüllung der Berichtspflichten, z. B. Reporting und Zulieferung der lokalen Umweltdaten für den Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht von Munich Re

Unterstützung des externen Audits nach DIN ISO 14001 inkl. Vor- und Nachbereitung

Stakeholder-Management zu umweltrelevanten Themen

Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern

Ihr Profil

Abgeschlossene Ausbildung oder Studium mit technischem Schwerpunkt bzw. vergleichbare kaufmännische/wirtschaftliche Ausbildung mit Immobilienbezug

Mehrjährige Erfahrung im Facility Management und in infrastrukturellen Dienstleistungen, idealerweise mit Erfahrungen im Garten- und Landschaftsbau

Erfahrung in der Implementierung und Umsetzung der DIN ISO 14001 oder eines vergleichbaren Managementsystems

Zahlenaffinität und Erfahrung in der Budgetsteuerung und im Controlling

Ausgeprägte Kunden- und Dienstleistungsorientierung sowie ein hohes Qualitätsbewusstsein

Überzeugendes, sicheres und verbindliches Auftreten gegenüber Mitarbeitern, Dienstleistern und anderen Schnittstellenfunktionen

Selbstständige, zuverlässige Arbeitsweise und ausgeprägte Teamfähigkeit

Hohe Einsatzbereitschaft, Eigeninitiative und Flexibilität

Gespür für neue Trends und Anforderungen, lösungsorientiertes Denken und Handeln

Sicherer Umgang mit Office 365, insbesondere Excel

Verhandlungssicheres Deutsch und sehr gute Englischkenntnisse

Hinweise zur Bewerbung

Um Ihre Bewerbung berücksichtigen zu können, benötigen wir Ihre Bewerbung über unser Online-Bewerberportal. Wir empfehlen Ihnen, zusätzlich zum Hochladen Ihres Lebenslaufs ein Anschreiben zu verfassen, in dem Sie uns mitteilen, warum die Stelle für Sie interessant ist.

Über uns

Als weltweit führender Rückversicherer mit mehr als 11.000 Mitarbeitern an rund 50 Standorten prägt Munich Re ein völlig neues Bild von Versicherung. Wir machen Unsicherheit zum beherrschbaren Risiko und ermöglichen damit grundlegende Veränderungen. Arbeiten Sie bereits heute mit uns an Themen, die morgen unsere Gesellschaft betreffen, ob Klimawandel, Großbauprojekte, medizinische Risikobewertung oder sogar Raumfahrt. Gemeinsam leben wir eine Kultur, in der sich vielseitige und qualifizierte Teams ehrgeizige Ziele setzen. Wir schaffen einzigartige neue Lösungen für unsere Kunden und fördern Innovation.

Klingt das nach Ihnen? Dann bewerben Sie sich jetzt und werden Sie Teil von Munich Re. Unsere Mitarbeiter sind unsere größte Stärke. Deshalb bieten wir ihnen umfangreiche Zusatzleistungen. Nachstehend finden Sie einige Beispiele.

Entfalten Sie Ihr Potenzial

Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion: Wir nutzen die Kraft der Unterschiede und sind davon überzeugt, dass Vielfalt nicht nur Innovation und Resilienz fördert, sondern uns auch befähigt, mutiger und besser zu handeln.

Wir nutzen die Kraft der Unterschiede und sind davon überzeugt, dass Vielfalt nicht nur Innovation und Resilienz fördert, sondern uns auch befähigt, mutiger und besser zu handeln. Lebenslanges Lernen: Lebenslanges Lernen ist ein wichtiges Differenzierungsmerkmal und maßgeblich für den Aufbau neuer Fähigkeiten sowie das Vorantreiben Ihrer beruflichen Entwicklung.

Lebenslanges Lernen ist ein wichtiges Differenzierungsmerkmal und maßgeblich für den Aufbau neuer Fähigkeiten sowie das Vorantreiben Ihrer beruflichen Entwicklung. Karrieremobilität: Wir unterstützen aktiv Ihre Karrieremobilität und eröffnen Ihnen mit unserer starken globalen und regionalen Präsenz vielfältige berufliche Entwicklungsmöglichkeiten.

Vergütung und Wertschätzung

Attraktives Gehalt: Ihr hohes Engagement belohnen wir mit einer attraktiven Vergütung.

Ihr hohes Engagement belohnen wir mit einer attraktiven Vergütung. Altersvorsorge: Wir bieten Ihnen erstklassige Angebote für Ihre betriebliche Altersversorgung.

Wir bieten Ihnen erstklassige Angebote für Ihre betriebliche Altersversorgung. Work-Life-Balance: Wir fördern eine gesunde Work-Life-Balance, vor allem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Wir fördern eine gesunde Work-Life-Balance, vor allem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Gesundheitsmanagement: Wir kümmern uns um Ihre physische und psychische Gesundheit weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus.

Wir kümmern uns um Ihre physische und psychische Gesundheit weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Hybrides Arbeiten: Profitieren Sie vom Besten aus zwei Welten – dank eines überaus flexiblen Arbeitsmodells und der Möglichkeit, gelegentlich aus dem Ausland zu arbeiten.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Sascha Srbecky • HR Consultant

Königinstraße 107 • 80802 München • GERMANY

* Munich Re steht nicht nur für ein partnerschaftliches Verhältnis zu Kunden, sondern auch für einen fairen Umgang mit Bewerbern und Mitarbeitern. Ganz egal, welchen Geschlechts. Wenn wir also die männliche Form von Personenbezeichnungen verwenden, geschieht dies lediglich aus Gründen des Leseflusses. Schwerbehinderte Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.