Stellenbeschreibung

Zur Umsetzung unseres Verwaltungsmodernisierungsprojektes im Landkreis Potsdam-Mittelmark brauchen wir genau Sie! Werden Sie Teil des Projektteams und lassen Sie die Vision einer modernen zukunftsorientieren Verwaltung Wirklichkeit werden, indem Sie die Errichtung eines einzigartigen Verwaltungsneubaus inmitten der historischen Heilstätten in Beelitz als Projektleiter betreuen.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Projektleiter/in Bauprojekte Masterplan (m/w/d).

Ihr Einsatz mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden wird im Fachdienst Schul- und Gebäudemanagement, Zentrale Dienste, im Team Technisches Management erfolgen. Der Dienstort ist flexibel und zwischen unseren vier Standorten Bad Belzig, Teltow, Brandenburg (Havel) und Werder (Havel) frei wählbar. Die Stelle ist unbefristet zu besetzen und mit der Entgeltgruppe 11 TVöD (VKA) bewertet.

Ihr Aufgabenbereich

Leitung, Steuerung und Organisation der Bauprojekte gemäß Masterplan PM: Errichtung eines zentralen Verwaltungsneubaus in Beelitz, nachfolgend Sanierung und Erweiterung des Dienstgebäudes in Bad Belzig

Organisation und Leitung von Projektgruppensitzungen, Projektcontrolling/-planung

Objektüberwachung von Bauten und Bauabschnitten sowie deren Koordinierung im Bauablauf bis zum Ablauf der Gewährleistung

Vertragsgestaltung mit externen Leistungserbringern zu vorbereitenden Maßnahmen (z.B. Laboruntersuchungen, zusätzliche Gutachten etc.)

Konzeptionierung künftiger Baustandards hinsichtlich Nachhaltigkeit (verwendete Baumaterialien, Cradle2cradle), Leitbild, Mitarbeitergesundheit etc.

Kostenkontrolle zwischen Kostenschätzung, Kostenberechnung, Kostenanschlag und Kostenfeststellung

Ausführung von Architektenleistungen gemäß HOAI

Was wir erwarten

ein erfolgreich abgeschlossenes Fach-/ Hochschulstudium in der Fachrichtung Bauingenieurwesen oder Architektur

Bereitschaft zur Zusatzqualifizierung im Bereich „Nachhaltiges Bauen“

wünschenswert sind Kenntnisse auf dem Gebiet des Vertrags- und Vergaberechts (HOAI, VOB, VOL etc.) sowie im Bauplanungsrecht

Fachkenntnisse im Bereich Brandschutz (Richtlinien, Normen und Verordnungen des Brandschutzes)

Fachkenntnisse im Umgang mit CAD /Archi und CAD Zeichenprogramme

sehr gute Entscheidungsfähigkeit und ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein

Kooperations- und Teamfähigkeit

Was wir bieten

einen krisensicheren Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst

flexible Arbeitszeitregelungen (u. a. Gleitzeit ohne Kernarbeitszeit, Homeoffice)

ein jährliches Bruttoentgelt von ca. 45.046 € bis 53.694 € entsprechend Ihrer persönlichen Voraussetzungen

30 Tage Erholungsurlaub und ein breites Spektrum an Fort– und Weiterbildungsmöglichkeiten

Leistungsprämien und Leistungszulagen

attraktive Zusatzleistungen wie z.B. eine Vielzahl an Präventions- und Gesundheitsangeboten (Yoga, Rückenschule, Gesundheitstag, Betriebssportfest), VBB- Firmenticket, Zeitwertkonto, betriebliche Altersvorsorge

ausgezeichnete Einarbeitung mit Willkommenstag und Mentoring-Programm

Wenn wir Ihr Interesse für dieses spannende Projekt geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, Kopien vom Bildungsabschluss und von Arbeitszeugnissen unter Angabe der Kennziffer 2021-113 und des gewünschten Dienstortes bis zum 02.10.2021 schriftlich oder per E-Mail, vorzugsweise in einer PDF-Datei bis max. 10 MB, an den