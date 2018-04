Die Mode Service B.V. & Co. KG ist ein Tochterunternehmen der Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf. Wir erbringen an ca. 70 Standorten in Deutschland Dienstleistungen im Bereich Instore Logistik, Replenishment & Fulfillment sowie Facility Management.

ZUR UNTERSTÜTZUNG SUCHEN WIR ZUM NÄCHSTMÖGLICHEN ZEITPUNKT REGIONALLEITER FÜR DAS TECHNISCHE FACILITY MANAGEMENT FÜR DIE REGION NRW.

WAS SIE ERWARTET

Übergeordnete Betreuung und technisches Controlling von anspruchsvollen Einzelhandelsimmobilien

Verantwortung für die Werterhaltung und Wertsteigerung der Objekte

Durchführung von regelmäßigen Objektbegehungen und Bewertung der Gebäudetechnik und Steuerung des Bereiches Energiecontrolling für Ihre Region

Budgetplanung und Kostencontrolling in Abstimmung mit der Zentrale

Aufzeigen von Risiken und Realisieren von Einsparpotentialen

Planung und Freigabe der notwendigen Maßnahmen in Abstimmung mit der Zentrale

Führung und Weiterentwicklung der Mitarbeiter im technischen Gebäudemanagement an den einzelnen Standorten

Vorauswahl externer Dienstleister und Unterstützung bei der Verhandlung von Dienstleistungsverträgen

Entwicklung und Optimierung der Prozessabläufe

Sicherstellung der vertragskonformen Leistungserbringung externer Dienstleister

Berichtslinie an und enge Zusammenarbeit mit dem Ressortleiter Technische Gebäudeaustattung

WAS SIE MITBRINGEN

Erfolgreich abgeschlossenes Studium zum Diplom-Ingenieur mit dem Schwerpunkt (Elektrotechnik / Versorgungstechnik / Mechatronik)

Mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position

Fundierte Erfahrungen in der Betreuung der gebäudetechnischen Gewerke (inklusive Fördertechnik und Gebäudeleittechnik)

Sehr gute Kenntnisse relevanter Normen und Verordnungen (insbes. auch der VdS-Richtlinien)

Sehr gute Kenntnisse aller technischen Gewerke (inkl. Brandschutz und Sicherheitstechnik)

Erste Führungserfahrung und Kenntnisse im Handel sind von Vorteil

Eine starke Persönlichkeit mit unternehmerischem Denken und lösungsorientiertem Handeln, sicherem Auftreten, Verhandlungsgeschick und Integrität

Durchsetzungsvermögen und einschlägige Kommunikationsfähigkeit

Englischkenntnisse wünschenswert

Reisebereitschaft

